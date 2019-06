ESKALIRAO SUKOB HDZ-OVIH PARTNERA: Rat HNS-a i Bandića trese koaliciju, pokreće se opoziv ministrice Divjak?

Riječ je o otvorenom ratu između dvaju koalicijskih partnera koji HDZ-u drže većinu

Prema informacijama iz Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, idući tjedan održat će se sjednica Kluba nakon koje bi se trebala pokrenuti procedura opoziva ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak, piše u subotu Jutarnji list, navodeći da svi zastupnici u Bandićevu klubu skloni tražiti smjenu ministrice.

DIVJAK JASNO ODGOVORILA BANDIĆU: ‘Mogu i ja tako sazvati konferenciju… To je potpuno bespredmetno’

Bude li Klub, koji još nije postigao jedinstveni stav, podržao Milana Bandića, to će značiti daljnje zaoštravanje odnosa između njega i HNS-a. Premda iz Bandićeve stranke govore kako im najavljenom inicijativom u Saboru nije cilj rušiti Vladu, nego su usmjereni isključivo na ministricu Divjak, sukob je poprimio bitno šire razmjere, navodi dnevnik.

Riječ je o otvorenom ratu između dvaju koalicijskih partnera koji HDZ-u drže većinu. Ako se rat uskoro ne zaustavi, moglo bi se dogoditi da će se jedna strana, HNS ili Bandić, morati pozdraviti s vladajućom većinom, ističe Jutarnji.

Ne bira riječi

Bandić ne bira riječi kada govori o HNS-ovcima pa je tako jučer za potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva Predraga Štromara rekao da je “negdje u Zagorju pio gemište dok je on popravljao zagrebačke mostove”. Naljutile su ga reakcije Ministarstva graditeljstva nakon Što je propao pješački most na Savi. Državni tajnik Željko Uhlir izjavio je da se zagrebački mostovi ne održavaju, a Ministarstvo je objavilo da će zatražiti od građevinske inspekcije da pregleda sve mostove u Zagrebu što je jako razljutilo Bandića, podsjeća dnevnik.

Iz Bandićeve stranke kažu da će tražiti samo smjenu ministrice Divjak, a kao razloge će navesti one o kojima je Bandić već govorio pozivajući premijera Andreja Plenkovića da postupi “državnički”.

No, Jutarnji tvrdi da ni svi zastupnici u Bandićevu klubu nisu skloni tražiti smjenu ministrice.

KLUB BANDIĆEVIH ZASTUPNIKA POKREĆE AKCIJU: Iduće srijede počinju prikupljati potpise za smjenu ministrice Divjak

Da bi pokrenuo proceduru smjene ministrice, Bandić mora dobiti potpise najmanje 31 zastupnika, a da bije smijenio, za to treba glasati 76 zastupnika. No, čini se da će mu to jako teško proći. Većina oporbenih stranaka kaže da će glasati za smjenu Divjak ako ona dode na dnevni red, ali neće potpisivati Bandićevu inicijativu, piše Jutarnji list.