ENGLEZI POTVRDILI DA ĆE NAJSTARIJE NOGOMETNO NATJECANJE NA SVIJETU DOŽIVJETI VELIKU PROMJENU: Objasnili zašto to rade

Engleski nogometni savez (FA) objavio je u srijedu kako sljedeće sezone u FA Kupu neće biti ponovljenih utakmica u slučaju neodučenog ishoda kako ne bi dolazilo do prevelikog zgušnjavanja rasporeda.

“Kako bismo pomogli u olakšavanju pritiska na raspored, u sezoni 2020/21. neće biti ponavljanja utakmica”, objavio je FA.

Nova sezona u najstarijem nogometnom natjecanju na svijetu započet će 1. rujna, samo mjesec dana nakon to je odigran finalni susret prošle sezone u kojemu je Arsenal svladao Chelsea sa 2-1.

FA Cup replays have been scrapped for the 2020-21 season, the Football Association has confirmed.

