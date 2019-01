EKSKLUZIVNO OTKRIVAMO: Brat Marije Puh, saborske zastupnice koja je prešla Bandiću, zaposlen u ZET-u!

Doznajemo kako je Milan Puh zaposlen u ZET-u, a iz te kompanije ne žele otkriti detalje jer, kako tvrde, ‘štite osobne podatke svojih radnika’

Marija Puh, bivša potpredsjednica HNS-a i saborska zastupnica, koja je ovih dana izazvala veliki interes javnosti zbog napuštanja HNS-a i prelaska u stranku Milana Bandića, nije do petka nigdje obrazložila što ju je to privuklo stranci. No, Net.hr je dobio dojavu da je možda bio poticajan i jedan posve prozaičan razlog: njezin brat Milan Puh nedavno je zaposlen u ZET-u, gradskoj prijevozničkoj tvrtki koja posluje u okviru Zagrebačkog holdinga. Puh je zaposlen u ZET-u Podsused nedavno, i to odmah na neodređeno vrijeme, bez natječaja.

Milan Puh je završio srednju školu u Krapini, a potom je nastavio obrazovanje na Veleučilištu Hrvatsko zagorje, također u Krapini, smjer “prometna logistika”, gdje je diplomu stekao 2016. godine. Nije nam poznato je li prometni logističar Milan Puh radio već u struci prije ovog posla ili mu je ovo prvi ozbiljan posao. No, svakako je veselje za tako mladog čovjeka dobiti posao u ZET-u, tvrtki koja se diči visokim prosjekom primanja.

Iz ZET-a šute

Ne treba posebno naglašavati da se radi o gradskoj tvrtki u kojoj gradonačelnik Milan Bandić, lider stranke za koju se iznenada odlučila Marija Puh, uživa presudni utjecaj. Na žalost, nije poznato je li do zapošljavanja došlo nakon dogovora o prelasku Marije Puh ili uoči dogovora, no koicidencija je svakako zanimljiva i baca novo svjetlo na iznenadni politički transfer.

Pokušali smo saznati nešto detaljnije o radnom mjestu na koje je zaposlen mladi stručnjak za prometnu logistiku u samom ZET-u, no nakon višesatnog čekanja, dobili smo ovakav odgovor: “Zagrebački električni tramvaj d.o.o. štiti osobne podatke svojih radnika u okviru ugovornog radno-pravnog odnosa. Podaci koje tražite osobne su prirode, zadiru u privatnost radnika jer se odnose na njegov Ugovor o radu, te stoga nismo u mogućnosti iste vam dostaviti.”

Naravno, zanimalo nas je i kolika je plaća mladog logističara Milana Puha, ali uzalud, jer su prema zaključku Ureda za komunikacije ZET-a, sve to tajni podaci.

Politička zvjezdica iz Krapine

Marija Puh, mlada političarka iz Krapine, politički je zablistala nakon raspada HNS-a na dio koji se priklonio HDZ-u i dio koji je napustio HNS i formirao stranku Glas, s lidericom Ankom Mrak Taritaš. HNS-ov ostatak koji je, nakon izbacivanja Mosta iz Vlade, nastavio održavati HDZ-ovu većinu u Saboru bio je dosta deficitaran s kadrovima, pa je Marija Puh postala vidljivija i široj javnosti.

Naime, ona je ušla u Sabor na temelju dosta skromnog izbornog rezultata: dobila je svega 369 glasova, otkriva alat Parlametar.hr. Unatoč tome što je bila često gurnuta pred TV kamere da tumači podršku HNS-a prema Plenkovićevoj Vladi, zabilježeno je da je u sabornici bila slabo aktivna. Dosad je postavila tek dva zastupnička pitanja. Posebno je bila aktivna u promoviranju Istanbulske konvencije kada je zagovarala glasovanje “za”, dakle suprotno od stava koji je u tom trenutku zagovarao lider stranke u koju sada prelazi, Milan Bandić.

BANDIĆ JE OD SABORA NAPRAVIO HRELIĆ: Jeste li svjesni što se upravo događa i čime se plaća politička trgovina? Previše, čak i za Hrvatsku

S Bandićem se zbližila na Festivalu popevke

Marija Puh je prvi put dala naslutiti da pregovara s Bandićem 7. rujna kada je na Festivalu kajkavske popevke bila njegova osobna izaslanica. Zagorje.com je prenijelo njezino neobično obrazloženje: “Ne vidim u tome problem. Uvijek je netko nečiji izaslanik. Sigurno ste i sami primijetili da ja nisam nikad radila razlike u odnosima između stranaka ili bilo kojeg pojedinca, ni lijevo, ni desno. Uvijek sam razmišljala o Zagorju i na koji način možemo pomoći Zagorju.

Stoga sam uvijek njegovala dobre odnose sa svima s kojima sam to mogla. Tako i sada, kada me nazvao gradonačelnik Bandić da budem njegova izaslanica, nisam vidjela u tome ništa loše, jer želim sa svima njegovati dobre odnose da se prije ili kasnije Zagorju nešto pomogne. Ali tu nije riječ o političkom angažmanu, već činjenica da sam danas gradonačelnikova izaslanica, samo jedna prijateljska gesta.”

Osim za Zagorje, srce joj kuca i za zaposlenje brata?

Početkom listopada Marija Puh je podnijela ostavke na sve svoje dužnosti u stranci, u HNS-u, a to je nekoliko dana prije nje učinio i predsjednik Krapinsko-zagorske županijske organizacije HNS-a Anđelko Topolovec. Cijelo ovo vrijeme ona ne želi objasniti svoje razloge za priključenje Bandiću, a to znači priključenje i njegovu Klubu zastupnika u Saboru i omogućavanje njegova rasta na 10 zastupnika.

I Puh i Anđelko Topolovec i Milan Bandić odlučili su se da službenu objavu njihova prelaska i – valjda – i obrazloženje što ih je to politički zbližilo, obave ni manje niti više nego ispred poznatog zagorskog marijanskog svetišta, na Trgu Pape Ivana Pavla II. u Mariji Bistrici. Press konferencija koja će se dogoditi samo nekoliko sati uoči objave presude Milanu Bandiću u aferi štandovi nosi naziv: Srcem, radom i solidarnošću za naše Zagorje.

Srce Marije Puh, osim za Zagorje, sigurno je malo kucalo i za uspješno zaposlenje brata u tvrtki koju kontrolira lider stranke u koju je upravo prešla.