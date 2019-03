EKSKLUZIVNO: Imamo dokument koji otkriva zastrašujuće stanje tramvaja u kojima se vozimo, stručnjaci su zgroženi, u ZET-u šute

Kako otkriva Net.hr koeficijenti ispravnosti tramvaja u ZET-u su nerijetko niži i od 70. Ugledni profesor s Fakulteta prometnih znanosti Davor Brčić kaže kako taj koeficijent ne bi trebao biti niži od 90 posto

Da bi gradske vlasti u bilo kojem gradu znale u kakvom im je stanju gradski prijevoz, autobusi ili tramvaji ili podzemne željeznice, svakodnevno utvrđuju koeficijent tehničke ispravnosti svih vozila u prometu, a onda i mjesečno ili godišnje, pa uspoređuju, idu li na bolje – ili propadaju. No, za ZET, primjerice, nećete naći javno dostupne podatke.

Dubokim kopanjem dolazi se tek do jednog diplomskog rada o tramvajskom prometu, autor je uspio izvući svakovrsne podatke, no što se tiče koeficijenta tehničke ispravnosti samo je neodređeno konstatirao: “Intenzivnim održavanjem, plansko preventivnim zahvatima, vozila se drže s relativno visokim koeficijentom tehničke ispravnosti u stalno potrebnoj prometnoj spremnosti.” Sugovornik Net.hr-a iz ZET-a kaže da je, primjerice, taj koeficijent u njujorškoj podzemnoj željeznici impresivnih 97 posto: “Ako je ispod 97 posto, pali se alarm!”

Prof. Davor Brčić, s Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na pitanje što se smatra primjerenim koeficijentom tehničke ispravnosti u tramvajskom prometu u zemljama EU, odgovara: “Bilo bi poželjno da nije niži od 90 posto.” Net.hr je u posjedu nekoliko dnevnih izvještaja za tramvaje ZET-a koji, međutim, otkrivaju da je koeficijent u Zagrebu dramatično niži od poželjnih europskih standarda.

Koeficijenti bi trebali biti 90, a u ZET-u su 63,67…

Primjerice, 6. lipnja 2018. godine (na okretištu Dubrava) iznosio je 63,10 posto, 4. rujna iste godine 67,43 posto, 26.12. 73 posto, 15. veljače ove godine 75 posto (na okretištu Trešnjevka) te 70 posto (okretište Dubrava). Dakle, daleko je ZET od poželjnih 90 posto. Da bi se došlo do ukupne brojke evidentira se broj ispravnih vozila i onih u popravku; gotovo za svaki od tih dana upisani su deseci motornih kola i prikolica koja su u statusu popravka. Posebno je mnogo onih niskopodnih, Končarevih pa je tako 6. lipnja 2018. čak 16 “novih” niskopodnih motornih kola bilo je u popravku. Doduše, i 24 onih starijih, tzv. “čeha”. Službeno TMK 401.

“ZET je ruševina kojom se ne upravlja profesionalno. S jedne strane poligon za politička i kumska zapošljavanja, a s druge strane zapušten vozni park i neodržavane pruge”, kaže sugovornik Net.hr-a iz ZET-a. “Zapošljava se bez ikakvih analiza i procjena za stvarnim potrebama. Primjerice, u siječnju su i u Dubravi i u Trešnjevci novi vozači danima sjedili bez ijedne vožnje.”

Nakon što je u radnim materijalima gradskih vijećnika navedeno da je u posljednjem kvartalu 2018. došlo do iznenadnom buma zapošljavanja (114 radnika više!) iz ZET-a su taj potez objasnili upravo obavezama u prevozu putnika. Službeno su potvrdili da su tijekom 2018. ukupno zaposlili 303 radnika (a da je radni odnos prestao za 201 osobu), te da je struktura “novozaposlenih prometnih radnika”: 142 vozača autobusa i parkirača, 8 vozača invalidskih vozila, 84 vozača tramvaja.

Vozači sjede doma i čekaju ispravne tramvaje

No, mnogi vozači danima samo sjede i čekaju na okretištima na Trešnjevci i na Črnomercu, a mnoga vozila i prikolice su – na popravku. Končareve niskopodne tramvaje održava Končar ali u radionici u okviru ZET-a: ZET plaća mjesečno održavanje Končaru, a Končar koristi ZET-ovu struju, vodu itd.

Za češke tramvaje, tatra KT4, kod kupnje nije potpisan i ugovor o održavanju pa svaki popravak tih (starih) tramvaja postaje skupocjeni pothvat. Naš sugovornik tvrdi da su se za svaki tramvaj plaćale klime 10 tisuća eura. “Neprestano se pojavljuju tvrtke koje odrade posao za čudno visoke račune”, kaže naš sugovornik koji inzistira na anonimnosti.

“Gradski prijevoz u Zagrebu je taoc političkih odluka i onda se samo gomilaju neracionalnosti”, komentira profesor s Prometnog fakulteta u Zagrebu, Željko Marušić. Naglašava da govori bez dubinske analize, ali da na temelju onog što do sada zna, može zaključiti: “Trećina tramvaja u ZET-u je višak, a trećina je u tako lošem stanju da bi trebala u otpis.”

Gubitaš s nagomilanim problemima

ZET, tvrtka u vlasništvu Grada Zagreba izmještena je početkom 2018. iz Holdinga jer kao gubitaš “kvari sliku”. Tada je najavljeno da je to uvod u bolje poslovanje, da će se lakše “izvlačiti sredstva iz EU fondova”. No, po svemu sudeći nitko se ne bavi sustavno rješavanjem nagomilanih problema. Rezultat za prvo polugodište 2018. bio je porazan: minus od 53,8 milijuna kuna, a to je onda pokriće i za sve ostale probleme… jer, tvrdi se, ne može se bolje kad je tvrtka u gubitku.

Zapravo, cijelo vrijeme se skriva odsustvo želje vlasnika, Grada Zagreba predvođenog Milanom Bandićem, da se primi ozbiljnog restrukturiranja tvrtke, te se nastavlja nesmiljeno prikrivanje zastrašujućeg propadanja i nerazumnih poteza, od nepotrebnih zapošljavanja do neodgovornog izvlačenja novca za neozbiljno vođenje postojećeg, jadnog, voznog parka.

Reklo bi se da za gradonačelnika Bandića ukrasni elementi, od fontana do spomenika, u pravilu dobivaju prednost pred ozbiljnom obnovom dotrajalog voznog parka u gradskom prijevozu. Net.hr se obratio ZET-u 25. veljače 2018. s molbom za odgovore na pitanja o tehničkoj ispravnosti vozila i načinu popravka i obnove starog voznog parka, više puta smo telefonom provjeravali ima li izgleda da dobijemo odgovore, ali do danas odgovori nisu stigli.