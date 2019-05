DVIJE BROJKE ZBOG KOJIH PLENKOVIĆ NEĆE MIRNO SPAVATI: HDZ i partneri 2014.: 41,4%, HDZ danas prema anketama 23,04%

Listu je kreirao sam, riskrirao i ne može se baš reći da je pobijedio

Nakon što su stigle prve izlazne ankete, u HDZ-u je zavladao mali šok. Očekivali su šest mandata, a prema prvim anketama osvojili su samo četiri. Ne zvuči kao veliki gubitak, osobito nakon što su objavljeni potpuni rezulzazi prema kojima se HDZ ipak popeo na pet mandata, no ako se pogleda u postocima rezultat se prepolovio. Lista, koji je Plenković krojio prema svojoj želji, osvojila je svega 23, 04 posto glasova, dok je HDZ-ova lista 2014. osvojila čak 41,42 posto. Danas, prema izlaznim anketama HDZ osvaja 23,04 posto

Biračko kažnjavanje Plenkovića

Doduše, prije pet godina HDZ je bio u koaliciji, a među ostalim na njihovoj listi je bila i Ruža Tomašić koja je sada samostalno ušla EU parlament i Marijana Petir, bivša HSS-ovka koja je izašla i ove godine na izbore. No ovakav slab rezultat HDZ-a prije svega je biračko kažnjavanje Plenkovića.

S jedne strane, to su birači koji su svoj glas dali listi Suverenistima ili Neovisnima za Hrvatsku, protestirajući protiv Plenkovićevog odmicanja od ekstremne desnice prema kojoj je HDZ gurao Karamarko. No u mnogočemu još važnije i to što je na listu stavio svoje ljude, mimo želje stranke.

Da je glatko pobijedio, imao bi puno mirniju situaciju, jer koliko god vole ili ne politiku koju vodi predsjednik, dokle god pobjeđuje bit će nedodirljiv. A upola manje glasova na prošle izbore, rezultat je koji neće baš obeshrabriti unutarstranačku oporbu.