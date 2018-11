DRUGI DAN ZAGREB FASHION DESTINATIONA ISPRAĆEN KREATIVNIM KOLEKCIJAMA I VELIKIM PLJESKOM

Nikolina Pišek, Jura Stublić, Barbara Nola, Slavko Sobin, Ivana Mišura, Petra Friganović Bianco, samo su neka od poznatih lica koja su se sinoć okupila na najpoželjnijem mjestu u gradu

Drugi dan Zagreb Fashion Destinationa okupio je velik broj ljubitelja mode svih generacija. Zagrebačka Tvornica Kulture, sinoć je bila mjesto na kojem su svoje kreacije predstavili talentirani dizajneri, čiji je trud zasluženo bio popraćen pljeskom i ovacijama. Uložen trud uvijek se isplati i bude nagrađen, a to je nešto što je ZFD definitivno pokazao u ova dva sjajna dana revija koja su iza nas.

Lokomotiva by Lana Puljić imala je čast da otvori drugu večer ove manifestacije i tako svojim divnim i smjelim kreacijama zainteresira sve prisutne. Martina Herak prikazala je svoje nepogrješive, crne odjevne komade. Elegancija koju je na pistu donijela Ivana Cvrlje, teško je mogla proći nezapaženo dok je Kayra Design by Eni Slosar svojom zanimljivom kolekcijom bezvremensku crnu upotpunila s raznim detaljima poput perja. Odličan Showroom by Antonela Gregorović iznenadio je spajanjem nespojivog i prikazao neke od trendova koji oduševljavaju, a Vatreks je svojom revijom cijeloj manifestaciji dao jednu klasičniju i elegantiju notu. Posljednja revija bila je ona od Martine Felje koja je predstavila svoje romantične i ženstvene kreacije.

Nikolina Pišek, Jura Stublić, Barbara Nola, Slavko Sobin, Andrea Solomun, Boris Banović, Nenad Korkut, Ivana Delač, Ivana Mišura, Nina Mia Čikeš, Petra Friganović Bianco, Rene Bakalovic, Mia Krajcar, Nina Kaić Madić, Sonja Lamut, Zoran Aragović samo su neki od poznatih lica koja su došla podržati prvi Zagreb Fashion Destination.

Za savršene frizure modela i druge je večeri bio zaslužan službeni hair service KEUNE team, koji je na ovoj manifestaciji prikazao svoje umijeće, dok su se za šminku pobrinuli kreativci Callegari škole. Željno iščekujemo sljedeću sezonu i novi Zagreb Fashion Destinaton, koji će vjerujemo, nadmašiti i ovaj koji je zaista bio sjajan i definitivno unio dašak osvježenja na našu modnu scenu.