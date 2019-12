DRAMA KOJA ĆE UTJECATI NA CIJELU EUROPU: ‘Johnson je uspio i više nego što je sanjao, ali tek sad slijedi najgore’

‘Nije me iznenadila pobjeda jer je ona bila gotovo izvjesna, ali me jest iznenadio rezultat’, kazao je Kurelić za RTL Danas

“Ni Škotska, niti Irska ne mogu nikako Borisu Johnsonu poremetiti račune, no zagorčavat će mu život, a puno veći problem bit će Sjeverna Irska”, upozorio je gostujući u RTL Danas dobar poznavatelj britanskih prilika Zoran Kurelić, dekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, koji je komentirao rezultate britanskih parlamentarnih izbora.

”Nije me iznenadila pobjeda jer je ona bila gotovo izvjesna, ali me jest iznenadio rezultat – očekivalo se da će negdje oko 340, 345 torijevci dobiti, a oni su dobili 365 – većinu – i nitko nije mislio da će laburisti pasti na 203 zastupnika”, kazao je Kurelić i istaknuo da ni ovime Brexitu nije došao kraj: ”Došao je kraj početka, prva faza će biti privedena kraju, a onda kreće zapravo najteži dio – pregovaranje”.

Objasnio je da postoje dvije skupine neistomišljenika: ”Jedna je u okviru stranke, oni su više ili manje svi prognani iz stranke i već nisu bili na listama. Prema tome ovih 365 je puno jedinstvenije ideološki i očišćeno od ljudi koji su bili protiv Brexita. Dakle, tu neće imati nikakvih problema, kao ni s UP-om jer ne treba nikakvu koaliciju, a ovi drugi su u takvoj manjini da ga ne mogu zaustaviti u parlamentu”.

‘Borisu Johnsonu je svanulo’

Ni Škotska, niti Irska ne mogu nikako Borisu Johnsonu poremetiti račune, tvrdi Kurelić: ”No zagorčavat će mu život i jedni i drugi, jako je dobar rezultat škotskih nacionalista, oni su osvojili gotovo 50 mjesta, za 13 mjesta su poboljšali rezultat i to je odličan rezultat, ali referenduma ne može biti, Johnson im to nikada neće odobriti. Mislim da će puno veći problem biti Sjeverna Irska, u kojoj se balans promijenio – prvi puta ima više republikanaca izabranih nego unionista. Lokalna vlast tamo uopće ne funkcionira, nije uspostavljen dogovor o podjeli vlasti i to će biti veliki problem. Mislim da je ključni problem način na koji je ispregovaran deal s Europom koji Irsku gura prema republici”.

”Borisu Johnsonu je svanulo, to je njegov veliki osobni trijumf i fantastičan rezultat, on je zapravo ostvario ono što je Theresa May željela – izborima 2017. je krahirala. Uspio je više nego što je sanjao, njemu je svanulo, liberalnim demokratima se smrknulo i laburistima”, kazao je Kurelić.

Za Europsku uniju Donald Trump je veliki problem, kako god, kazao je Kurelić: ”On je ohrabrivao i vjerojatno će to željeti i dalje – no deal Brexit, Brexit bez sporazuma, koji je još uvijek moguć i ja mislim da je to najveći problem”.

A na pitanje što sada mora Hrvatska, koja 1. siječnja preuzima šestomjesečno predsjedanje Europskom unijom, Kurlić je objasnio da je riječ o ”rutinsko-birokratskoj proceduri, mora se dogovoriti nova pozicija i mislim da je Hrvatska odlična zemlja u ovoj konstelaciji jer može biti potpuno nepristrana u ovoj situaciji. Kad krenu ozbiljni pregovori, nema nikakav ekonomski interes”.