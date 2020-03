DR. MARKOTIĆ UPOZORAVA: ‘Sljedećih nekoliko tjedana je kritično, važno je kako ćemo se ponašati. Nemojte se uljuljkati!’

Na upit kada možemo očekivati vrhunac širenja koronavirusa, Markotić kaže kako ne bi htjela izlaziti s prognozama jer se virus neobično ponaša te da jako ovisi o ponašanju ljudi

U Hrvatskoj su u utorak registrirane ukupno 382 osobe zaražene koronavirusom. Najviše je zaraženih u Gradu Zagrebu gdje je evidentirano 177 osobe pozitivnih na koronavirus.

Prosjek dobi bolesnika je 49,05 godina, 56 posto su muškarci, a 44 posto žene. U dobi od 60 do 70 godina je 12,7 posto bolesnika, a onih od 70 do 80 godina je 6,1 posto, objavio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Iako broj oboljelih raste, ohrabruje činjenica da je epidemiološka slika ipak bolja nego u drugim zemljama.

‘Sljedećih nekoliko tjedana je kritično’

Prva žena nacionalnog Kriznog stožera dr. Alemka Markotić kazala je gostujući u emisiji RTL Danas da se Hrvatska u ovom trenutku penje po epidemijskoj krivulji.

U ENGLESKOJ NAJVEĆI BROJ UMRLIH DO SADA, ITALIJA NAKON DOBRIH VIJESTI OPET U DRAMATIČNIM BROJKAMA: Hrvatska bilježi 382 zaraženih

”Dobro je što smo to penjanje jako odogodili i penjanje ne ide prenaglo. Sljedećih nekoliko tjedana je kritično jer se dosta ljudi vratilo sa skijanja i rada u inozemstvu u Austriji i Sloveniji, a i tu je potres koji je doveo do toga da neki zaborave na mjere. Tu bi moglo biti novih slučajeva”, kazala je Markotić.

”Ako se uspijemo održati još tri tjedna da ne bude rapidnog rasta, mislim da smo na dobrom putu da budemo među zemljama koje su krenule izvrsno i koje su uspjele održati normalan porast broja oboljelih”.

Ističe kako je dobra stvar da u prethodna dva dana nije bilo duplog broja oboljelih, no isto tako napominje kako se ne smijemo opuštati.

“To ljudima ne smije davati ideju da se mogu uljuljkati, da to nije opasno. Jako je važno kako ćemo se ponašati sljedeća tri do četiri tjedna, da se pridržavamo svih mjera i kao što kažem svi zajedno to možemo pobijediti i spriječiti štetu. Ja sam sigurna da to i želimo”, kazala je Markotić.

Posljedice mogu biti tragične

Na upit kada možemo očekivati vrhunac širenja koronavirusa, Markotić kaže kako ne bi htjela izlaziti s prognozama jer se virus neobično ponaša te da jako ovisi o ponašanju ljudi.

“Svaka predikcija može biti pogrešna. Svi se nadamo da ćemo uspjeti da ne dođe do crnog scenarija”.

Govoreći o iskustvu drugih zemalja, Markotić kaže kako su Talijani i Španjolci sve skupa shvatili vrlo nonšalantno, a posljedice su tragične.

U zemljama koje disciplinom pokušavaju spriječiti širenje zaraze, kao što su Njemačka, Hrvatska ili Južna Koreja, čini se da jednostavne, ali bitne mjere mogu značajno doprinijeti dobrom scenariju”.

Više sumnjivih slučajeva

Potvrdila je i da se više ljudi testira jer je i više sumnjivih slučajeva.

“Sad već malo šire gledamo, sve osobe koje su češće u kretanju koji se pojave s respiratornim simptomima dolaze u obzir da budu testirani”, kaže doktorica Markotić.