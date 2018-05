DOSSIER STIER: Otkrivamo prave namjere, realne šanse i agendu čovjeka koji juriša na Plenkovića; Picula: ‘On razmišlja dugoročno’

Davor Ivo Stier je jedini na subotnjem Saboru HDZ-a jasno pokazao da ima ambicije voditi HDZ. Razgovarali smo o tome s dvoje političara s kojima je surađivao, s Jadrankom Kosor, bivšom premijerkom, i Toninom Piculom, zastupnikom u EU parlamentu, SDP-ovcem koji mu je napisao predgovor za knjigu ‘Nova hrvatska paradigma’

“Moramo snažno ući u borbu protiv klijentelizma. Gledam vas u lice i pitam jeste li spremni? Velim vam, ja sam spreman i vjerujem da ste i vi spremni!”, izgovorio je Davor Ivo Stier na HDZovom izvještajnom saboru u drugom dijelu svog govora i opet bio prekinut snažnim pljeskom. Taj trenutak, kada je izdvojio svoju osobnu “spremnost”, bio je nesumnjivo znak da poručuje članovima HDZ-a i cijeloj hrvatskoj javnosti – da se sprema za preuzimanje stranke.

“Budimo svjesni naše snage i krenimo snažno. Ne dam nikome da stigmatizira HDZ”, bila je pak poruka – onome tko stigmatizira HDZ, onome tko je pustio, prema njegovom sudu, da klijentelizam procvate u obliku u kojem se pojavio u aferi Borg. Definirao je i klijentelizam i pojavu protiv koje se želi boriti, te je zapravo opisano ono što se zbivalo u vrijeme uspostave tima Borg: “Ortački kapitalizam, mali krugovi ljudi s presudnim političkim utjecajem koji sami sebi dodjeljuju poslove, namještaju si poslove na račun društva, na račun domovine.”

Poruka Plenkoviću

Bila je to poruka Andreju Plenkoviću koji je doveo Martinu Dalić ponovno u HDZ, a putem Martine Dalić prikopčali su se i mnogi drugi iz jezgra Borislava Škegre. Danas je u HDZ-u, u gotovo svim frakcijama i skupinama, jedinstveno mišljenje da je to bila posve pogrešna odluka koja je HDZ-u učinila veliku štetu. No, unatoč činjenici da većina HDZ-a smatra da je “eksperiment s Martinom Dalić” bio poguban i loš za stranku, i da je odgovoran Andrej Plenković, ne postoji jedinstvo oko viđenja budućnosti HDZ-a i operativnog trasiranja promjena stranke.

Na jednoj je liniji Milijan Brkić i njegovo održavanje Andreja Plenkovića “do daljnjega”, s Tomislavom Tolušićem u pričuvi, te Ivanom Maletić, kao “asom iz rukava”, a na drugoj liniji je nekoliko jakih kritičara Plenkovićeve ere HDZ-a, ali Davor Ivo Stier je na saboru stranke otišao najdalje u razotkrivanju svoje spremnosti za preuzimanje stranke. Stier je solo igrač koji uživa veliku popularnost u dubini stranke, ali HDZ je tako ustrojen organizam da bez velike logistike i umrežavanja, bez stvaranja vlastite mreže – popularnost i veliki pljesak na Saboru stranke nisu dovoljni. Ako Davor Ivo Stier želi preuzeti HDZ i pobijediti na budućim unutarstranačkim izborima mora imati već izgrađen mehanizam unutar stranke.

Ima li Stier snage za to? Tko zapravo čini njegov krug suradnika i mogućih logističara? “On nije gradio nikakvu logistiku. Ovo je bio njegov nastup iz srca, a ne dio nekakve proračunate operacije”, kaže sugovornik iz HDZ-a.

Ima li Stier šanse?

Dio HDZ-ovaca smatra da je Stier otišao preširoko u svom obraćanju, da je napadom na klijentelizam udario na preširok uzorak HDZ-a, da to nije bilo samo na Plenkovića i Dalić nego mnogo šire, na klijentelizam starog HDZ-a, ali i sitan vez klijentelizma kakav je prisutan u mnogim sredinama u kojima je HDZ na vlasti a što se sigurno neće dopasti širokom krugu HDZ-ovaca. “Ali takav je Stier. Purist. On mašta o švedskom modelu, a ne može se to preko noći”, kaže sugovornik iz HDZ-a koji smatra da je Stier udario rizično preširoko.

Jadranka Kosor, bivša hrvatska premijerka i predsjednica HDZ-a, podsjeća da su na posljednjim dvama unutarstranačkim izborima, Karamarko i Plenković, bili jedini kandidati, i neovisno o tome što su se birali po načelu jedan član-jedan glas, pokazalo se ključnim imati unutarstranačku logistiku, suradnike iz stranke. U oba slučaja je, zapravo, unaprijed dogovoreno, riješeno lobiranjem, da oni budu jedini kandidati. “Mislim da je sada evidentno da će HDZ imati više kandidata na izborima za predsjednika stranke, a to je dobra vijest i za HDZ i za Hrvatsku. Biti će to konačno prilika za svih 220 tisuća članova HDZa da se izjasne kakav profil političara žele na čelu stranke i kakav smjer žele za stranku.”

A ima li Davor Ivo Stier izgleda da se nametne kao najjači kandidat? “Teško je to reći u ovom trenutku. On je ostavio snažan dojam na Saboru HDZ-a, govor je bio izvanredan, ali mislim da će se on sada povući, pritajiti, da neće nastaviti žestoko protiv Plenkovića, da će čekati da dođe vrijeme unutarstranačkih izbora i da će se onda kandidirati”, smatra Kosor. “On nije klasičan tip političara. Kad se odluči za nastup, on ne kalkulira previše – a većina političara kalkulira”, kaže Jadranka Kosor kojoj je on bio jedan od bliskih suradnika u vrijeme kada je vodila Vladu. “On će sigurno teško prihvatiti ono što je pravilo u politici, a to je da se zbog svog interesa, zbog cilja koji želiš postići, povezuješ sa svim i svakim. Stier ne spada u takve političare.”

‘Ljutila bih se, a onda shvatila da je u pravu’

Jadranka Kosor i danas Stiera smatra suradnikom kakvog politički lider može samo poželjeti, naglašava da je iznimno obrazovan i spretan u diplomaciji. Nije je podržao na unutarstranačkim izborima, jer je smatrao da nije dovoljno “demokršćanski usmjerena”, ali se žestoko protivio kada su je izbacivali iz stranke. “On je rijedak političar u Hrvatskoj koji je iznimno principijelan. U četiri oka on bez kalkuliranja kaže svoj sud. Znala sam se i ljutiti na njega, a onda, kada bih prespavala, shvatila bih da je bio u pravu. S njim naprosto uvijek znate na čemu ste. Znate koja uvjerenja on zastupa, s njim nema negativnih iznenađenja. Plenković je naprosto znao što dobiva sa Stierom, on je njemu iznimno mnogo pomogao u predizbornoj kampanji i Plenković je mogao i morao znati da Stier neće pristati na uvođenje HNS-a u Vladu.”

“S mnogim njegovim stavovima nisam se slagala, ali on je osoba s kojom možete vrlo kvalitetno razgovarati. To je kvaliteta koja nedostaje u hrvatskoj politici. Normalan, argumentirani dijalog.”

Za Davoru Ivu Stiera poznato je da je izrazito kršćanski orijentiran, ali zbog činjenice da potječe iz hrvatske emigracije zanimljivo je čuti je li njegova bivša šefica ikada osjetila relativiziranje oko NDH. “Nikada. Bio je vrlo progresivan. Rekla bih ovako: da je netko pokušao staviti tablu s pozdravom Za dom spremni u Jasenovac u vrijeme naše Vlade, to se ne bi moglo dogoditi. Ja to ne bih dopustila, a znam da bi i Stier bio odlučno protiv.”

Poznato je da je Davor Ivo Stier blisko surađivao s Toninom Piculom u vrijeme dok su obojica bili zastupnici u EU parlamentu i ta je suradnja plijenila iznimno mnogo pažnje jer je između tadašnjih predsjednika SDP-a i HDZ-a, Milanovića i Karamarka, bila nezamisliva i najosnovnija komunikacija. Tonino Picula je pisao i predgovor za knjigu Davora Ive Stiera, Nova hrvatska paradigma: ogled o društvenoj integraciji i razvoju. Pitali smo Piculu je li se ta suradnja održala i do danas, i kako on ocjenjuje Stierove sadašnje političke ambicije.

Suradnja s Piculom

“Moja suradnja s gospodinom Stierom, dok je bio zastupnik u Europskom parlamentu, početno se temeljila na zajedničkom prepoznavanju problema političke participacije Hrvata u Bosni i Hercegovini odnosno sve očitije opće disfunkcionalnosti te države u Daytonskim okvirima. To nas je postupno dovelo i do razgovora o perspektivi same Hrvatske kao najnovije članice EU. Složili smo da je 1. srpanj 2013. zaključio jedno razdoblje u povijesti naše zemlje te da je potrebno pronaći nove društvene fokuse u novim okolonostima.

Izlaz smo vidjeli u napuštanju koruptivnog sustava zatvorenih institucija i autoritarnog modela upravljanja političkim strankama. Svoja razmišljanja na tu temu oblikovao sam kao pogovor Stierovom ogledu o društvenoj integraciji i razvoju. Naša suradnja je tako ukorićena, ali time ujedno i zaključena budući da se nismo više susretali nakon njegovog ulaska u Vladu Andreja Plenkovića.”

Tonino Picula cijeni Stiera kao političara, ali i problematizira njegovu podršku izrazito konzervativnim inicijativama:

“Gospodin Stier je političar jasno i snažno oblikovanog svjetonazora. On razmišlja dugoročno i ne oklijeva žrtvovati “kvantitetu radi kvalitete” ako procjeni da razvoj događaja kompromitira njegovu ulogu u političkim procesima u koje je uključen. S druge strane, njegovi angažmani u Vladi, kao i potezi nakon ostavke, predstavljaju podršku, ali i daju sadržaj izrazito konzervativnim inicijativama na domaćoj sceni. U Hrvatskoj 2018. tako na zamahu dobiva kontinuitet političke polarizacije, a ne “afirmiranje nove političke paradigme društvene integracije”.

Kad izgubi vlast, HDZ se obračunava sa svojim liderima

Picula je dosta skeptičan oko mogućeg dosega u HDZ-ovoj borbi protiv klijentelizma: “Nesporno je da odnosi u HDZ-u uvelike određuju slijed zbivanja u Hrvatskoj. Činjenica je i da ta stranka u svojoj političkoj alatnici nikada nije imala stvarne instrumente za borbu protiv korupcije i klijentelizma koji opstaju kao najtvrdokorniji strukturni problemi hrvatskog društva. Baš nasuprot, kada bi izgubio vlast i priliku da crpi javne resurse, HDZ se obračunavao sa svojim liderima.

Zato ostaje otvoreno pitanje kapaciteta te stranke da podrži i održi kandidata sa naglašenom antikorupcijskom agendom, kao što je g. Stier. Bez obzira na naglašenu nacionalnu retoriku i manipulaciju stvarnim političkim izvorima te pošasti koja demografski prazni Hrvatsku i drži je na začelju raznih EU ljestvica.”

Stier je uvijek radio za druge, a sada želi biti lider

Davor Ivo Stier je uvijek do sada radio za druge, a sada je iskazao namjeru da postane lider, da bude broj jedan. Većina sugovornika govori da on definitivno nije “liderski tip”, da je vrlo suzdržan kao osoba i da nije spreman na umrežavanje. A za proboj do vodeće pozicije u HDZ-u to je izuzetno bitna vještina. No, nitko mu ne spori da uživa velike simpatije u članstvu, a da je te simpatije stjecao svim svojim potezima u proteklih godinu dana: od suprotstavljanja Karamarku, zatim Plenkoviću, od odbijanja sudjelovanja u Vladi s HNS-om, do glasanja protiv Istanbulske konvencije, ili odbijanja da pomogne u pokrivanju slučaja Hotmail.

Osim Stiera, na ovom HDZ-ovom saboru vidjelo se da ima i drugih kandidata za vodeće mjesto u stranci. Tu su, po svemu sudeći, i Miro Kovač, i Domagoj Ivan Milošević, i Ivana Maletić, a možda ima i drugih kandidata. “Svi su sada izgledali kao da svatko igra za sebe. Ali u kasnijoj fazi sigurno su moguća udruživanja i podrška onome tko ima najviše izgleda”, komentira jedan od sugovornika iz HDZ-a. Ono što je jedino sigurno jest da više nitko ne računa na još jedan mandat Andreja Plenkovića.