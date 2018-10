DOSLOVNO SU IM EKSPLODIRALE GLAVE: Otkriveno kako su sve ljudi umirali tijekom jedne od najvećih katastrofa u povijesti

Tjelesne su se tekućine pretvarale paru, a ona je stvarala pritisak koji je negdje morao prsnuti

Godine 79. nipošto nije bilo dobro zateći se u okolici Vezuva. Ljudi koje u dva dana katastrofalne erupcije lava nije žive spržila, umirali su i na druge užasne načine.

Dijelu njih, pokazalo je novo istraživanje, doslovno je eksplodirala glava. Arheolozi iz torinske sveučilišne bolnice Federica II. istražili su kosti izvađene ispod pepela u skladištima za čamce na dokovima Herkulaneja, jednog od gradova najbližeg vulkanu.

Na kostima su otkrili čudne, crvene i crne nakupine minerala, a one su pronađene i u lubanjama.

Znanstvenici su potom proveli dva postupka, masenu spektrometriju s induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS) i Ramanovu mikrospektroskopiju, i ustanovili da se radi o naslagama željeza i željezova oksida.

A to je ono što bi se dogodilo kada bi krv proključala i pretvorila se u paru.

Uznemirujuće scene

“Prvi put smo došli do uvjerljivih dokaza koji ukazuju na to da su se uslijed izloženosti ekstremnoj vrućini tjelesne tekućine i meko tkivo žrtava u Herkulaneju pretvorile u paru”, napisali su znanstvenici u časopisu Plos One.

Drugim riječima, tjelesne su se tekućine pretvarala paru, a ona je stvarala pritisak koji je negdje morao prsnuti.

Na dokovima Herkulajena smrt je zatekla tristotinjak ljudi.

Proučavajući 103 kostura, znanstvenici su primijetili da je većina kostiju pukla ili napukla. Rubovi su bili oštri s pougljenjenim dijelovima oko njih. To se događa prilikom kremiranja i ukazuje na izloženost ekstremnoj vrućini.

Nisu imali šanse

Daljnja analiza pokazala je da je nataloženo željezo na kostima posljedica ključanja i isparavanja krvi na visokim temperaturama.

Lava je bila jako vruća, između 200 i 500 stupnjeva Celzijevih, a kretala se brzinom od 100 do 300 kilometara na sat. Ljudi u Herkulaneju jednostavno nisu imali šanse.

“Pažljiv pregled kostura otkrio je i pukotine u gornjem dijelu lubanje, kao i zacrnjenja oko tih pukotina. To je vjerojatno rezultat istodobne izravne izloženosti ekstremnoj vrućini i porastu intrakranijalnog tlaka potaknutog ključanjem mozga. Eksplozija lubanje vjerojatan je ishod”, napisali su znanstvenici.

Odnosno, mozak žrtve je ‘prokuhao’, što je stvorilo mnogo pare koja je mogla izaći isključivo kroz lubanju.

Vezuv je i dalje aktivan vulkan, posljednja je erupcija bila 1944., a u njegovoj neposrednoj blizini danas živi tri milijuna ljudi.