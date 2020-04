DONIRALA NAM JE I MISTERIOZNA YU: Otkrivamo detalje o transferima iz Kine, znalo je biti dilera, pa i pljački, ali Hrvatska je dobro prošla

Detalje operacije kojom je zaštitna medicinska oprema dopremljena iz Šangaja u Zagreb za naš je portal opisao predsjednik Kineske jugoistočno-europske poslovne asocijacije Mario Rendulić

Sjećate li se kineske poduzetnice Jiang Yu, koja je prije otprilike godinu dana diljem Hrvatske najavljivala velika ulaganja u infrastrukturu i plaćala visoke kapare za kupnju nekretnina? Njezina kompanija Z-Run Well Ton Industry, koja se potkraj prošle godine povukla iz naše zemlje ponajviše zbog komplikacija nastalih poremećajem u trgovinskim odnosima sa SAD-om, isplatila je hrvatskim partnerima sve preuzete obveze i početkom ožujka nabavila 2,7 tona zaštitne medicinske opreme vrijedne stotinjak tisuća dolara kao pomoć Hrvatskoj u borbi protiv nadolazeće epidemije novoga koronavirusa.

Ta je donacija stigla 29. ožujka, prvim cargo letom iz Kine nakon proglašenja pandemije, kao dio pošiljke od 13 tona zaštitnih maski, rukavica, odijela i vizira. Oprema je više od dva tjedna čekala na slobodan Airbus A-330-243, avion drugog po veličini kineskog zrakoplovnog prijevoznika, China Eastern Airlinesa, da je na putu iz Šangaja prema drugim europskim destinacijama dopremi u zagrebačku Zračnu luku ‘Franjo Tuđman’.

‘Plenković je dobro odigrao’

U dvije sljedeće ture, od 12. i 19. travnja, bila je i 13.000 zaštitnih maski vrijednih tridesetak tisuća dolara, što ih je u Kini kupilo tristotinjak članova tamošnje Zajednice Hrvata i doniralo ih Crvenom križu u Hrvatskoj, saznajemo od Marija Rendulića, predsjednika Kineske jugoistočno-europske poslovne asocijacije (CSEBA) iz Zagreba.

Ta organizacija više godina razvija kinesko-hrvatske poslovne odnose i za to je vrijeme u Hrvatsku dovela približno dvije tisuće kineskih poslovnih ljudi zainteresiranih za suradnju s domaćim kompanijama. Upravo oslanjajući se na tu poslovnu mrežu i hrvatske iseljenike, organizirala je u Kini prikupljanje i dopremu zaštitnih sredstava u Hrvatsku. Danas Hrvatska uživa velike simpatije Kineza, posebno nakon Svjetskog prvenstva u nogometu, jer tamo je razvoj nogometa jedan od državnih prioriteta.

“Veći dio opreme kupila je Vlada RH, a dio su donirale i druge velike kineske tvrtke. Danas je takvu opremu iznimno teško nabaviti jer je potražnja za njom velika i većina zemalja koje su je naručile nisu je uspjele kupiti. Premijer Plenković je tu dobro odigrao. Uletio je na tržište kada je epidemija tek krenula i roba se još mogla nabaviti te je sa Sinopharmom i deset njegovih kompanija ugovorio narudžbu procijenjenih potreba. Vlada je kupovala izravno od proizvođača, državnih kompanija, bez posrednika i špekulanata. Mislim da je prva tura bila vrijedna barem tri milijuna dolara. Druga je bila možda dvostruko viša.

Ta je megatvrtka jedna od pet najvećih te vrste u svijetu i najveće je jamstvo kvalitete. Roba je nabavljena, ali isporuka je postala problem zbog obustave zračnog prometa pa je Plenković zvao kineskog premijera i tek nakon njegove intervencije poletio je prvi avion sa 13 tona robe. Češka vlada zakupila je tri putnička aviona na tri mjeseca, s dozvolama slijetanja u Kini kako bi premostila ta ograničenja”, prisjeća se Rendulić.

Najkvalitetnija roba za Hrvatsku

Kaže kako su mnogi počeli koristiti tešku situaciju, pojavili su se razni dileri i prekupci, bilo je i pljački, roba je nestajala na putu do odredišta, cijena joj je višestruko rasla pa su oni koji su je prvi platili često ostali bez nje jer su je dobavljači poslali onima koji su kasnije platili više. U Hrvatsku su stigle najkvalitetnije zaštitne maske proizvođača 3M, modela FFP2 i FFP3 s filtrom aktivnog ugljena namijenjene bolničkom osoblju u stalnom kontaktu s oboljelima. Stigle su i nešto slabije, troslojne maske koje zadovoljavaju potrebu onih koji ne rade neposredno sa zaraženima. Sve se one bacaju nakon jednokratne uporabe, jer i aktivni ugljen se kontaminira i potom više ne štiti od infekcije.

“Sve je to proizvedeno i certificirano u Kini te prošlo rigoroznu carinsku kontrolu. Nakon početnih podmetanja i neistinitog prikazivanja kakvoće, kineske su vlasti zaustavile sve isporuke i donijele novi Zakon o kontroli kvalitete. Hrvatska je Vlada robu dobila nakon stupanja zakona na snagu i isporučena oprema je potvrđene kvalitete i proizvedena u ovlaštenim tvornicama, a ne u kućnoj radinosti. Takva maska stajala je dva do tri dolara po komadu, a danas je šest do sedam.

I cijene prijevoza su porasle. Italija je plaćala let milijun i pol dolara kako bi došla do pomoći. Nekad je cargo teret po kilogramu stajao pet do sedam dolara, a sada je 15 dolara! No, doprema zaštitnih maski nije problematična zbog njihove težine, nego zbog volumena”, ističe Rendulić i kaže kako je u Kini najvažnije imati osobu od povjerenja koja će kontrolirati robu, govori kineski jezik i zna s kime dogovara posao.

Ogroman skok cijena maski

Ekstraprofiti pojavili su se odmah nakon što se u Kini proširila epidemija koronavirusa. Kina je u siječnju kupila sve raspoložive maske FFP3 i ispraznila skladišta u Europi pa nije ništa ostalo za nas Europljane kada je stigla zaraza.

“Mi u CSEBA-i pokušali smo tada od talijanskog proizvođača kupiti za Kinu maske tipa FFP3, ali Talijani su tražili da im platimo samo deset tisuća komada, dok su za drugi paket od deset tisuća već sljedećeg dana tražili 30-40 posto višu cijenu. Kao na burzi! Obična maska za stanovništvo, a preporučeno je da svi nose maske, bila je ispočetka dva eura, a sada je porasla na pet do sedam eura i još je se ne može naći na tržištu.

Čim je porasla potražnja, europski proizvođači uveli su takve cijene. Sada, kada Kina nama prodaje maske, cijene su umjerenije nego što su bile europske za kinesko tržište. Kada je Kina organizirala karantenu, svijet je obavijestila o pojavi mutiranog koronavirusa i mi u Europi imali smo šest do osam tjedana za pripremu za epidemiju, ali nitko nije vjerovao da će nam virus tako brzo doći”, kaže predsjednik CSEBA-e koja danas kontaktira s otprilike četiri tisuće kompanija, među kojima se mnoge raspituju o otvaranju Hrvatske poslije epidemije, kako bi ovdje započeli svoje poslovne aktivnosti.