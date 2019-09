DOK JE KOLINDA BILA NA MISI U TRILJU, ZORAN MILANOVIĆ SE VRATIO U KAMPANJU: ‘Trebaju mi Hrvati, to se smije reći’

Zoran Milanović se vraća u kampanju: ‘Bit ćemo u zajedničkom nastojanju da Hrvatska bude bolja, otvorena, da se zna gdje su hrvatske granice granica ali bez žilet žice, da uđemo u Schengen’

I dok predsjednica Kolinda Grabar Kitarović još uvijek nije najavila svoju kandidaturu za drugi mandat te je prijepodne provela u društvu Milijana Brkića i HDZ-ovaca na misi i procesiji u Trilju gdje se slavio Sveti Mihovil, u kampanju se vratio SDP-ov kandidat Zoran Milanović koji nema lijepih riječi za predsjednicu i Vladu.

“Bit ćemo u zajedničkom nastojanju da Hrvatska bude bolja, otvorena, da se zna gdje su hrvatske granice granica ali bez žilet žice, da uđemo u Schengen, to vlada svojom nespretnošću i neprofesionalnošću izgleda dovodi u pitanje, to nam treba”, poručuje Milanović, tri mjeseca prije izbora za RTL.

Zahvalan je za potporu

Kaže da je zahvalan zbog potpore IDS-a s kojim je, kako kaže, riješio sve prijepore s tom strankom još 2015. godine kada su mu dali podršku za mandatara. Laburisti su ga također podržali. “Trebat će mi oni, ali i drugi i PGS, i SDP i HSS, HSU. Sve to skupa je lijepo, ali trebaju mi ljudi, neću reći narodi jer to je moneta kojom mnogi šverceri manipuliraju u politici. Dakle naši ljudi, ljudi Hrvatske. Hrvatska, Hrvati to se smije reći, barem je pisalo u indeksu, kao i gospođi Kitarović”, kaže.

“Ključni Milanovićev zadatak da vrati povjerenje u institucije i funkciju predsjednika koja je toliko kompromitirana zadnjim mandatom predsjednice”, kaže predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

MILANOVIĆ ŽESTOKO PO KOLINDI: ‘Ni karaktera niti identiteta i sramoti nas! Nazvao bih to cirkusom, kad ne bih imao respekta za cirkus’

HDZ uvjeren u pobjedu

U HDZ-u su uvjereni u pobjedu Kolinde. “Ona će pobijediti. Nećete reći tko je jači protukandidat? Meni je bitno samo da ona pobijedi”, rekao je Andrej Plenković.

Bivši sudac Mislav Kolakušić koji je najavio kandidaturu za predsjednika izbjegava medije. Aktivan je u Europskom parlamentu i na društvenim mrežama. Dok je Miroslav Škoro također aktivan na društvenim mrežama, od aktivnosti ne odustaje ni Milan Bandić. “Tko je najozbiljniji kandidat predjednici? Još se nije prijavio. Hoćete vi onda? Još se nije prijavio”, poručuje Bandić.

Kolinda ni riječi o politici

Nakon Trilja, predsjednica se zaputila u općinu Jelenje. “Niti je govorila o politici niti je najavila početak kampanje. Nakon Trilja je prevalila 400 kilometara kako bi nazočila ovoj svetoj misi. Kada je došla, dočekali su je majka, brat i teta. Upravo na Grobniku je sve počelo, bilo je to u prosincu 2014. Na moja pitanja je samo rekla da je sretna što je došla kući. O politici i kandidaturi ni slova”, kazala je reporterka RTL-a Maja Brkljača.