DODIK SE HVALI SASTANKOM S PUTINOM: ‘Zapadni kriminalci nanijeli su Srbima veliku štetu’ 

‘Neki se prave naivni’

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u subotu kako će se u nedjelju u Sočiju susresti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i odbacio tvrdnje kako Rusija širi negativan utjecaj u regiji preko njegova entiteta, optužujući istodobno za to zapadne zemlje i visoke međunarodne predstavnike.

“Odbacujem bilo kakvu mogućost da postoji ruski utjecaj. Ako postoji utjecaj, onda je to zapadnih zemlja koje ovdje pokušavaju urušiti Daytonski sporazum”, rekao je Dodik.

Izrazio je zadovoljstvo što se službena Moskva protivi pokušajima demoniziranja Republike Srpske te je za štetni utjecaj u regiji optužio dio zapadnih zemalja, navodeći Veliku Britaniju.

„Ovdje imamo u javnosti neke koji se u tom pogledu prave potpuno naivni, iako smo imali informaciju da iz Velike Britanije daju osam milijuna funta za sprječavanje, kako su rekli, malignog ruskog utjecaja u ovoj regiji“, rekao je Dodik.

‘Zapadni kriminalci nanijeli su Srbima veliku štetu’

Dodik je rekao da će ruskog predsjednika informirati i o potezima koje su na štetu Srba u BiH donijeli bivši međunarodni visoki predstavnici Paddy Ashdown i Wolfgang Petritsch koje je nazvao ‘kriminalcima’.

“Nas koje branimo slovo Daytona hoće okriviti za njegovo rušenje. Sve su učinili visoki predstavnici kao međunarodni kriminalci koji su 20 godina jurišali na prava srpskog naroda i to ću prenijeti Putinu”, rekao je Dodik.

Uzda se u Trumpa

On je izrazio uvjerenje i kako će američku administraciju uspjeti uvjeriti o potrebi gašenja ureda visokog međunarodnog predstavnika. „Vjerujem da kada bi prava argumentacija došla do predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o nasilju prema nama koje su činili visoki predstavnici, a potrudit ćemo se da do toga dođe, da bi dao suglasnost za ukidanje OHR-a“, naveo je Dodik.

Predsjednik RS-a Milorad Dodik je na popisu sankcioniranih osoba američkog ministarstva financija, zabranjen mu je ulazak u SAD i zamrznuta imovina na teritoriju te zemlje zbog optužbi da je radio na potkopavanju Daytonskog mirovnog sporazuma u BiH.