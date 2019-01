DJELATNICIMA HNK PREKIPJELO, INTENDANTICU OPTUŽILI ZA UŽASAN MOBING: ‘Ovdje vlada kaos i totalni strah, ljudi idu psihijatru’

“Prijavljivali su nam različite oblike psihičkog terora koji se vrši nad njima, da njihova intendantica kaže da su lopovi, da su krivi za manjkove, dugove, pa im smješta kancelarije u podrum bez ikakve komunikacije, nema telefon, nemaju računalo. Već su nakon što dođu s bolovanja smješteni u podrumske prostorije”, rekla je predsjednica Udruge Mobbing Jadranka Apostolovski

“Kazalište je oduvijek bilo mjesto ljubavi i suza i smijeha. Danas je postalo mjesto straha”, rekla je neimenovana osoba zaposlena u Hrvatskom narodnom kazalištu. Ona je samo jedna od onih koji su progovorili o omalovažavanju i zlostavljanju koju, navode, provodi intendantica HNK-a Dubravka Vrgoč.

“Trinaest godina je bilo fenomenalno u kazalištu, bili smo jedno tijelo ja i moje kazalište, kažem moje, još uvijek govorim moje iako ne bi sada ušla u njega za nikakve pare. To je razlika nebo i zemlja, od kazališta prije, od 2000. do 2014. i od 2014. do današnjeg dana“, rekla je umirovljena zaposlenica Mirjana Zeljak za RTL.

“Ekipa koja gubi ne mijenja igrače već trenera koliko ja znam, pa prema tome mislim da bi se netko trebao zapitati da li su igrači loši ili je trener loš. Ako me razumijete”, rekao je povjerenik Sindikata, scenske djelatnosti HNK Damir Kovač.

Zaposlenici koji su istupili s izjavama tvrde kako su se stvari, otkako je stigla intendantica Vrgoč, duboko promijenile, i to na gore.

‘Totalno omalovažavanje’

“Omalovažanje ono totalno omalovažavanje. Da sam si bar pisala, dobila sam i pet opomena zbog ne znam ni ja čega. Da sam govorila protiv predstave, da nije dobra, što meni nikad ne bi palo na pamet nešto reći o ovome kazalištu”, rekla je Zeljak koja je u odjelu prodaje, promocije i odnosa s javnošću za Dramu radila 17 godina.

Posljednjih godina sjeća se s gorčinom.

“Meni je jednom rekla kad sam rekla dajte molim vas da razgovaramo, zašto s grčem dolazimo na posao, uvijek sam dolazila vesela u to kazalište.. Rekla mi je nemojte doći. Ja sam rekla kako to mislite nemojte doći? Rekla sam joj dajte mi otkaz, ona je rekla ne neću. I tako omalovažavala nas je, da ništa ne znamo, da smo mi zastarjeli i samo se nas starijih htjela riješiti”, ispričala je Zeljak.

Otišla u prijevremenu mirovinu

“Odlučila sam se da odem u prijevremenu mirovinu, tri i pol godine sam još mogla raditi. I naravno izračunala koja je to mirovina pa joj mogu zahvaliti da sam zbog nje dobila 450 kuna manju mirovinu. Sigurno da je bio neki drugi intendant da ne bih otišla u prijevremenu mirovinu”, rekla je Zeljak.

Dio zaposlenika htio je ostati anoniman, no izjave im se poklapaju – tvrde da u HNK vlada kaos i strah.

“Trenutno u HNK vlada potpuni kaos, zaposlenici su u konstantom strahu, zlostavljani, prestravljeni, ne vjeruju jedni drugima i sve takve procese pokrenula je intendantica Dubravka Vrgoč”, rekla je jedna osoba.

Neugodni sastanci ‘jedan na jedan’

Zaposlenici navode kako su često dobivali nejasni zadatke te pozive na hitne sastanke jedan na jedan u uredu intendantice. Ti sastanci, naglašavaju, nisu bili nimalo ugodni.

“To bi moja mama mogla puno bolje od vas, ja bih se sramila da sam to tako napravila kao vi, pa vi ništa ne možete sami, vi čega se god primite, ništa vam ne ispadne dobro, zašto vi uopće radite u ovom kazalištu. Vama uopće nije stalo. Da vam je imalo stalo, vi biste to sami”, prepričavaju uvrede koje su padale i pred kolegama.

Čak 17 djelatnika HNK u protekle četiri godine odlučilo je zatražiti pomoć u Udruzi Mobbing.

“Prijavljivali su nam različite oblike psihičkog terora koji se vrši nad njima, da njihova intendantica kaže da su lopovi, da su krivi za manjkove, dugove, pa im smješta kancelarije u podrum bez ikakve komunikacije, nema telefon, nemaju računalo. Već su nakon što dođu s bolovanja smješteni u podrumske prostorije”, rekla je predsjednica Udruge Mobbing Jadranka Apostolovski.

Udruga je konačno odlučila reagirati, uputili su dopis na više adresa, uključujući i onu Kazališnog vijeća HNK, s nadom da će ispitati navode zaposlenika. No, do danas nisu dobili odgovor niti jedne institucije.

Vrgoč: Radi se o kontinuiranoj kampanji protiv mene

RTL se obratio i intendantici Vrgoč, koja se za na optužbe referirala u pisanoj formi. Navodi kako je za njezina mandata tek jedna osoba dobila otkaz i to zbog alkohol te da protiv nje niti kazališta nije pokrenut niti jedan postupak radi diskriminacije ili zlostavljanja na radnom mjestu.

“Posebno vam ukazujem na činjenicu da HNK ima sve potrebne akte sukladno čl. 26. ZOR (pa i povjerenika za mobbing), a kojima je zaposlenicima koji smatraju da se nad njima vrši mobbing zagarantirana i posebna procedura u cilju njihove zaštite… Ovdje se ne radi o mobbingu, već o kontinuiranoj kampanji koju protiv mene kao „nove intendantice“ HNK vode gospodin Zlatko Hasanbegović i gospođa Ana Lederer koji se očito ne mogu pomiriti s činjenicom da uspješno vodim HNK”, odgovorila je Vrgoč.

Hasanbegović: Svi dopisi su se ignorirali

Hasanbegović, koji je član Kazališnog vijeća HNK zasad je jedini koji je javno istupao o ovoj temi. Navodi kako sve ovo nema veze s političkim progonom.

“Glasovi o desecima slučajeva mobbinga koje je pod tim informacijama provodila gospođa Vrgoč sada su konačno dobile pravo javnosti i pojavili su se ljudi koji su spremni javno, imenom i prezimenom progovoriti o svojim negativnim iskustvima…Imamo dopise koje dolaze na sve članove Kazališnog vijeća, to se sve ignoriralo, nažalost ja sam u jednom trenutku bio jedina osoba koja je tražila da se to stavi na dnevni red i da se gospođa Vrgoč izjasni o tim optužbama”, rekla je Hasanbegović.

Zanimljivi su komentari Ministarstva kulture. Naime u pisanom odgovoru navode kako bi se “trebali fokusirati na uspjehe HNK te na brojne predstave koje pune blagajnu”, dok je ministrica Obuljen Koržinek rekla kako se ne može referirati na anonimne izjave te da cijela priča vjerojatno ima političku pozadinu. U priopćenju navode i da su za mandata intendantice Vrgoč, u prvih devet mjeseci 2018. godine ukupni prihodi povećani za gotovo 7 posto.

Ministarstvo šuti

“U ime sindikata, tj., ja sam predao zahtjev u Ministartsvo kulture da se poboljša situacija da se ukine mobbing da se ukine nasilje jer to ne vodi nikud, međutim iz ministarstva, to je bilo u devetom mjesecu još dan danas nisam dobio nikakav odgovor”, rekao je Kovač koji već 31 godinu radi u odjelu Tehnike. On kaže da situaciju treba shvatiti ozbiljno.

“Ljudi su prestrašeni, ne mogu govoriti i ne žele govoriti jer se boje za svoju budućnost i za svoje radno mjesto i vrlo je velika i teška situacija i naporna jer slušamo svaki dan o situacijama koje ljude jednostavno dovode do ludila i dovodi ih do toga da idu na psihološka liječenja. To mogu potvrditi doktori koji su upoznati s tom situacijom, ljudi koji imaju prilike otići ranije u penziju, mirovinu, iskoriste svaku priliku da odu što prije iz HNK, a sukladno tome mi gubimo radna mjesta koja je teško onda nadoknaditi”, rekao je Kovač.