Dinamo ima novog trenera od 5 milijuna kuna!

Bosanskohercegovački stručnjak Vahid Halilhodžić pojavio se na maksimirskom stadionu i nakon dva sata dogovorio sve detalje ugovora s Dinamom. Zdravko Mamić je treneru navodno ponudio 700 tisuća eura godišnje plaće.

arti-201008150260006U ponedjeljak oko 13 sati u krug maksimirskog stadiona ušao je crni Mercedes, koji je dovezao novog trenera Dinama. Nakon nekoliko rundi pregovora s braćom Mamić, iskusni stručnjak iz BiH Vahid Halilhodžić pojavio se ispred klupskih prostorija, gdje su ga u ‘sačekuši’ već čekali novinari i fotografi.

Preplanuli i raspoloženi Vaha mahnuo je okupljenima i u društvu glasnogovornika Ade Kožula krenuo u finalizaciju ugovora s čelništvom hrvatskog prvaka. Nakon dva sata iznad Maksimira se pojavio ‘bijeli dim’ i Dinamo je dobio nasljednika Velimira Zajeca.

“Još uvijek sam iznenađen ovakvim razvojem situacije i veoma sam sretan što sam postao trener Dinama. Poznajem ovaj klub već godinama i pratim njegov rad. Došao sam ovdje s velikom željom i s velikim ambicijama. Želim Dinamo u Ligi prvaka. Osvojio sam afričku LP s marokanskom Raja Casablancom, s radio sam s Lilleom koji je kasnije ušao u Ligu prvaka, osvojio sam francuski Kup s PSG-om.. I zato vjerujem u Dinamov daljnji uspjeh. Ovo je moj projekt. Želja mi je da svi koji širom Hrvatske i svijeta koji vole klub budu naš 12. igrač i moralna podrška jer ćemo uz njih sigurno lakše ostvariti rezultate koje svi želimo i u koje vjerujemo”, izjavio je Halilhodžić.

arti-201008130545006Iako u zagrebačkom klubu ne žele pričati o financijskim detaljima, bosanskohercegovački trener trebao bi zarađivati oko 700 tisuća eura godišnje, piše Večernji list.

Tako je 58-godišnji Halilhodžić uspješno riješio i posljednje sitnice oko ugovora, te je postao jedno od najjačih trenerskih imena u hrvatskom prvaku u posljednjem desetljeću.

Trenersku karijeru počeo je u Veležu, a potom je otišao u Maroko, gdje je s tamošnjim klubom Raja Casablanca osvojio prvenstvo i afričku inačicu Lige prvaka. To mu je bila ulaznica na francusku nogometnu scenu.

Prvo je preuzeo slabašni Lille, koji je tavorio u drugoligaškom društvu. U dvije godine ga je promovirao u francuskog prvoligaša i u prvoj sezoni među elitom je dogurao do trećeg mjesta i kvalificirao se u Ligu prvaka.

U studenom 2002. preuzeo je Rennes, kojeg je spasio od ispadanja, a godinu dana kasnije dobio je dotad najveći posao karijere – klupu PSG-a. Već u prvoj sezoni pod njegovim vodstvom Parižani su osvojili francuski Kup i završili kao drugi u prvenstvu iza nedodirljivog Lyona.

Druga sezona u PSG-u nije bila ni približno tako uspješna, pa je u veljači 2005. dobio otkaz. Otišao je u Tursku, gdje je solidni Trabzonspor dovukao odmah iza velike turske trojke – Galatasarayja, Fenerbahçea i Beşiktaşa. Iako je s Trabzonom izborio Kup UEFA-e, podnio je ostavku i otišao u saudijski klub Al-Ittihad

U svibnju 2008. preuzeo je ambicioznu reprezentaciju Obale Bjelokosti i u dvije godine nije upisao niti jedan poraz izborivši plasman na Afrički kup nacija i Svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi.

No, i taj jedan poraz bio je koban – u četvrtfinalu prvenstva Crnog kontinenta Alžir je bio bolji od Obale Bjelokosti 3:2 i Halilhodžić je to platio otkazom. I to samo četiri mjeseca uoči SP-a 2010. na kojem je Slonove vodio Sven- Goran Eriksson.

