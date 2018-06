Demantij teksta ‘Plenković u gadnom problemu, procurili novi kompromitirajući mailovi: ‘To moramo bolje osvijestiti kod Andreja’

Reagiranje Interkapitala prenosimo u cijelosti

Dana 22.svibnja 2018. godine na internet portalu “net.hr” objavili ste pod nadnaslovom AFERA HOTMAIL u naslovom PLENKOVIĆ U GADNOM PROBLEMU, PROCURILI NOVI KOMPROMITIRAJUĆI MAILOVI: to moramo bolje osvijestiti kod Andreja “Navedenim povrijeđena su prava osobnosti i na zakonu utemeljeni interesi društva Interkapital d.d. i s njim povezanih društava, podnositelja ovog zahtjeva za ispravak netočne informacije. Prava na osobnost tvrtke su zajamčana čl. 19. st. 1. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) temeljem čl. 40. st. 1. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13) zbog čega zahtijevamo objavu ispravka, bez ikakvih izmjena ili dopuna, na istovrijednom prostoru vašeg portala, odmah po primitku ovog zahtjeva kako slijedi:

U članku se u nekoliko navrata navodi “InterCapital”, koji naziv predstavlja registriran žig u vlasništvu društva Interkapital d.d. Zagreb. Interkapital d.d. je osnivač i jedini imatelj udjela društva Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. iz Zagreba, čija djelatnost je pružanje usluga savjetovanja i posredovanja na financijskim tržištima i InterCapital Asset Management d.o.o. iz Zagreba, koje pruža usluge upravljanja imovinom. Sva tri društva čine Interkapital Grupu te u poslovanju koriste registrirani žig “InterCapital”.

U članku se iznose dijelovi elektroničke korespondencije te autor članka među ostalim citira “…Ja se nadam da će Rusi kupiti barem 3 mjeseca vremena da nam prođe jedan IPO-čoć (kad već nije HEP) u svibnju a onda nakon toga neka ljeto započne u bojama našeg zakona”. Temeljem tog fragmenta komunikacije autor potpuno proizvoljno zaključujuje: “Iz prepiske je vidljivo kako je ista skupina radila na ideji da država vrati Inu u svoje vlasništvo, i to tako da provede privatizaciju HEP-a”. Odakle se izvlači takav neosnovani i proizvoljni zaključak doista je nejasno. Navedeni IPO odnosi se na poslove inicijalnog stavljanja na tržište dionica društva Arena Hospitality Group iz Pule, na kojemu je Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. radio do lipnja 2017. godine, dok se HEP paušalno spominje kao primjer u kontekstu ranije komunikacije.

Autor dalje zaključuje “Nakon ovih mailova, čini se da je Korunić računao na angažman u projektu privatizacije HEP-a”, a uopće nije jasno temeljem čega je on to zaključio. HEP je za proces izlistavanja svojih dionica na burzi izabrao konzorcij savjetnika kojega čine Morgan Stanley, Unicredit/Zagrebačka banka i Sberbank; Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.je sudjelovao u natječaju za savjetnika ali u istom nije prošao. Tako da nam nije jasno što to autor zna ili vidi a InterCapital ne zna.

Dalje u tekstu autor zaključuje da se “neformalna skupina Borg i dalje se bavila detaljima tog projekta. Na čelu je također bioa Ante Ramljak, a sudjelovao je i Branimir Bricelj iz Altera Corporate Financea, a po svemu sudeći, i Korunić” nije jasno na osnovu čega autor utvrđuje uključenost Korunića i posredno preko njega InterCapitala.

Tvrtka InterCapital d.d. i s njom povezane osobe Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. i InterCapital Asset Management d.o.o. kao niti ijedan njihov djelatnik (dakle ni g. Korunić), nije nikada neposredno ili posredno bila uključena u bilo kakvo savjetovanje Vlade RH ili bilo kojeg njenog ministarstva ili dužnosnika na projektu otkupa dionica INA i/ili privatizacije HEP-a. Tvrtka Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. predvodila je savjetnički konzorcij zajedno s Goldman Sach International, no na Vladinom natječaju za savjetnika u procesu otkupa dionica INE od MOL-a nisu prošli.

InterCapital Grupa u svojih 17 godina postojanja nije nikada dobila niti jedan posao savjetovanja Vlade, iako se uvijek javljala na natječaj s najboljim svjetskim investicijskim bankama, a i sama slovi za vodeći investicijsku banku u našoj regiji. Stoga teško padaju neosnovane prozivke i insinuacije da InterCapital ima povlašteni tretman od strane Vlade RH ili da na neprimjereni način dolazi do poslova s državom, kada se uzme u obzir spomenuta činjenica – da InterCapital u pravilu s državom ne radi.

Društvo Interkapital d.d. kao i sve članice Grupe svoje poslovanje od samog osnutka temelje isključivo na kvalitetnom radu, ugledu i stručnosti , poštujući sve pozititivne propise i najviše poslovne standarde, zbog čega su mu povjerenje poklonili mnogi klijenti , od tisuća malih ulagača i poduzetnika, velikih trgovačkih društava i investicijskih fondova, do najvećih svjetskih investicijskih banaka i brokera.

Interkapital grupa je vodeća nezavisna investicijska kuća u regiji. Grupa je član Eurex-a/Deutsche Boerse. Zagrebačke i Ljubljnske burze na kojima već dugi niz godina ostvaruje značajne tržišne udjele koji prelaze i 30 posto. Također, Grupa trenutno upravlja sa nešto manje od tri milijarde kuna imovine svojih klijenata što je čini prvim nezavisnim društvom na tom području u RH. InterCapital zapošljava 65 visokoobrazovanih djelatnika te je čitav je čitav niz godina prepoznat kao ugledan partner najrenomiranijim domaćim i međunarodnim klijentima i investitorima. Kvaliteta njegovih usluga priznata je nizom međunarodnih i domaćih nagrada i to kao najbolja investicijska banka od strane EuroMoney i EmeaFinance, vodeća kuća za istraživanje i analizu od strane FocusEconomics i Consensus Economics, te 7 godina za redom član godine Zagrebačke burze. Naši zaposlenici i management posjeduju dugogodišnja bogata iskustva i reference na tržištu kapitala i u području korporativnih financija, što potvrđuje i najveći broj privatnih javnih inicijalnih i sekundarnih ponuda (upravo poput IPO-a koji se spominje u članku), ubrzanih upisa dionica te programa otkupa dionica.

Posebno je indikativno da pri sastavljanju predmetnog članka autor nije od ni jedne članice InterCapital grupee kao ni od njihovih djelatnika tražio bilo kakva pojašnjenja ili stav.

Zbog svega navedenog Interkapital d.d. i njegova povezana društva će biti prisiljena poduzeti sve potrebne pravne radnje radi zaštite njihovih prava i interesa, uključujući i cjelokupnu posrednu i neposrednu imovinsku štetu stvorenu ovim objavljivanjem netočnih informacija.