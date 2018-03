Delfin spasio dječaka

Nakon što je pao u uzburkano more, dječak se iz dubine pojavio u društvu vrsnog plivača – delfina Filippa

Dugogodišnji stanovnik južnotalijanskih uvala, delfin Filippo u ponedjeljak je spasio od utapanja 14-godišnjaka. Dok su jedrili Jadranom u blizini zaljeva Manfredonia, dječak i njegov otac našli su se usred rastućeg nevremena. Dječak, koji nije znao plivati, pao je s brodice u more. Dok je tonuo, osjetio je kako ga nešto gura prema gore.

“Kad sam shvatio da je to Filippo prilijepio sam se uz njega”, izjavio je mali Talijan. Fillippo ga je odgurao do površine vode i zatim, nježno ga gurkajući, doveo do očeva broda. Čim je vidio da je s dječakom sve u redu delfin je otplivao dalje.

Dječakova majka zahvalno je izjavila: “Delfin je spasio život moga sina”.

Filippo već dvije godine nastanjuje more uz apuliansku obalu, a ime su mu nadjenuli lokalni ribari.