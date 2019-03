DEČKO U ŠOKU NAKON ŠTO JE OTKRIO WC TAJNU SVOJE CURE – KOJA UKLJUČUJE NJEGOVE ČARAPE: ‘Ona tvrdi da to nije fetiš’

Pitanje ovog muškarca uzrokovalo je raspravu na Redditu

28-godišnji muškarac nedavno se obratio Redditu s prilično neobičnim problemom vezanim za djevojku s kojom je u vezi i – njegovim čarapama.

Naime, nakon što je primijetio da je sve “tanji” s čarapama, djevojku je upitao je li ih možda stavila na pranje. Nije očekivao da će to jednostavno pitanje uzrokovati pravu dramu. Ispostavilo se da je partnerica od njega mjesecima krila istinu, a nakon što je suočena s njegovim pitanjima, krenule su suze.

Istina je, blago rečeno, šokirala mladića koji nije dugo u vezi s 26-godišnjom djevojkom, no kazao je kako je veza brzo postala ozbiljna, zbog čega su se uselili u zajednički stan.

Bilo mu je čudno što se samo ona bavi prljavim rubljem

Otkako su počeli zajedni živjeti, ona je preuzela rublje na sebe i ne dopušta mu da pomogne s tim poslom. Prvo je mladić mislio da je djevojka samo draga i trudi se, no sada zna da je taj kućanski posao preuzela na sebe iz sasvim drugog razloga.

Naime, dok je bacao smeće, mladić je u vrećici primijetio i par čarapa prekrivenih “nečime što izgleda kao fekalije”. Ostao je u šoku. S obzirom da nemaju kućnih ljubimaca, nije mu bilo jasno kako se to dogodilo.

Nakon što ju je suočio s otkrićem, djevojka je priznala da preferira koristiti čarape umjesto toaletnog papira tijekom čišćenja nakon velike nužde.

Prvo je mislio da se radi o fetišu

“Direktno sam je pitao radi li se o fetišu. Ona kaže da to nije slučaj. Priznala je da je koristila moje čarape nakon obavljanja nužde, no da najčešće koristi svoje te da to čini već dulje vrijeme. Ako sam dobro razumio, njezino objašnjenje leži u tome da je ona, kako kaže, germofob (to su njezine riječi) te ju je strah probijanja toaletnog papira i prljanja ruku.

Kaže kako čarape koristi jer prekrivaju cijelu ruku. Nakon što ih iskoristi, baci ih. Moje čarape je koristila jer joj je ponestalo njenih. Nadam se da ćemo se jednom ovome smijati, no sad mi je još uvijek teško jer sam šokiran”, napisao je mladić.

Mnogi su komentirali njegov problem, a neki smatraju kako smatraju da djevojka pati od opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Bilo je tu i praktičnih savjeta, pa je tako jedan korisnik savjetovao da djevojka stavi čarapu na ruku, a onda omota toaletni papir oko nje ili da par jednostavno uloži u bide.