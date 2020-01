DEČKO KOJI JE DOČEKAO POBJEDU: Mora dokazati da normalnost nije bila fejk, a dužan je i pojašnjenje: Kakav će biti s Plenkovićem?

Što možemo očekivati od novog predsjednika Zorana Milanovića i je li ipak ostalo nekih nejasnoća iz njegove kampanje, komentira Đurđica Klancir

“Od ponedjeljka neće biti ništa bitno drugačije…dah po dah, korak po korak”, izjavio je Zoran Milanović nakon što je glasao na izborima, dakle u onom trenutku dok još nije znao hoće li pobijediti ili ne. Nije ga izbacio iz takta ni prosvjednik na njegovom biračkom mjestu koji ga je nazivao lažovom i komunjarom. Ostao je smiren i igrao svoju novu ulogu – normalnost – koju je toliko puta spomenuo tijekom kampanje.

No, njegova izjava o tome “da neće biti ništa bitno drugačije” morala je hladiti glave onih koji očekuju velike promjene.

Zoran Milanović je, zapravo, tijekom cijele svoje kampanje jako naglašavao da ne sprema nikakve dramatične promjene na predsjedničkoj dužnosti. On je govorio da ne zagovara nikakve veće ovlasti za dužnost predsjednika, da se i s ovima dosta može. On je ustrajno gradio svoju kampanju na najavi da će raditi sve što predsjednik Hrvatske može, ali na normalniji, bolji način nego što je to radila Kolinda Grabar Kitarović u proteklih pet godina.

Kako će se postaviti prema Plenkoviću?

Činjenica jest da se tijekom kampanje, u prvom i drugom krugu, čuvao prevelike konkretnosti, nije baš htio precizno odrediti gdje bi on to drugačije i kako. Također, stršalo je i to što je u kritici HDZ-a bježao u malo dublju povijest, da je lopovluk vezivao uglavnom uz Ivu Sanadera, da je spominjao da je ova Vlada zbog korupcije izgubila pola ministara, ali izbjegavao je posebno secirati Andreja Plenkovića. Dapače, na upite kakav će biti u odnosu na Vladu, govorio je da neće biti onakav kakva je bila Kolinda Grabar Kitarović prema njemu onih prvih mjeseci kohabitacije.

A mnogi koji su mu dali glas nesumnjivo žele da Vlada ima korektiv, da ima s Pantovčaka predsjednika koji upozorava i to je ta točka u kojoj će se od njega, neovisno o tome što je toliko puta rekao da će “lijepo surađivati” – očekuje da bude posebno “ubojit”. Zato će biti posebno znakovito kako će se Milanović postaviti prema Plenkoviću i Vladi. I zbog toga da se vidi je li opravdao ta očekivanja, ali i zbog toga da se odvažu sumnje da se pozadinski već gradi velika koalicija, odnosno, da će Milanović pomagati Plenkoviću da pobijedi na unutarstranačkim izborima.

Iako je nekoliko puta tijekom kampanje dopustio onom starom arogantnom Milanoviću da “iskoči”, u pobjedničkom govoru cijela je Hrvatska doista dobila novog Milanovića. Bio je suzdržan, bez velikih obećanja, uz naglašavanje da on želi biti predsjednik svih, da ne želi dijeliti.

“Ne, ne i ne. Nema zviždanja”, uzviknuo je kada su u njegovom stožeru zazviždali na spomen Kolinde Grabar Kitarović. No ipak je spustio da od njega nećemo “slušati sladunjave priče o zajedništvu”.

Nije ni Kolinda Grabar Kitarović dala “hukati” u svom stožeru kada je spomenula njegovo ime i čestitala mu je nekoliko puta, ali opet je spomenula zajedništvo – “ma koliko nekima to zvučalo otrcano.”

Kolinda je poražena, ne samo kao predsjednica

Unatoč pomirljivim tonovima s obje strane, simbolički, fajt je ipak trajao: Milanović je slavio uz glazbene taktove Florence And The Machine, spomenuo je četiri milijuna građana koji traže svoje mjesto pod suncem, kako predsjednik mora biti brana “samovolji, otimačini”, a Kolinda Grabar Kitarović kao da je ipak htjela podcrtati da je ona zagovara drugačije vrijednosti, naglasila je opet Domovinski rat, vjeru, branitelje. I otišla je uz taktove Thompsonovog hita “Lijepa li si”.

Glas joj je povremeno zadrhtao, bila je potresena – ali, kao da joj je laknulo. I zanimljivo: naglasila je da ostaje u Hrvatskoj. No, teško da će se nakon ovakvog poraza ostvariti išta od onih kalkulacija da ona može biti politički faktor u unutarstranačkim borbama u HDZ-u. Kolinda Grabar Kitarović napušta Pantovčak poražena ne samo kao predsjednička kandidatkinja nego i kao političarka uopće.

Prije pet godina uzdigla se kao prva žena na dužnosti predsjednika u Hrvatskoj, kao osoba s velikom međunarodnom karijerom, ali već sa svom prvim velikim izbornim obećanjem, da će Hrvatsku odvesti među najrazvijenije države EU i svijeta, mnogima je dala signal da stiže političarka koja ne drži do činjenica niti do stvarnih ovlasti. Svoja predizborna obećanja, od preseljenja Ureda i smanjenja troškova, do projekata za rješavanje demografskih problema – nije provela.

No, ostat će zapamćena po svojim turnejama po Hrvatskoj, po tome da se sviđala ljudima “na terenu”, da su djeca čekala u redu za selfije, da je znala biti pristupačna. Biti će svakako zapamćena i po svom strastvenom navijanju. Ali i još više po svojim kontroverznim prijateljima. Mandat je započela sa Zdravkom Mamićem, i nikad razjašnjenoj proslavi njezina rođendana, a završila s – Milanom Bandićem.

Što o njoj i Milanu Bandiću i svim njihovim dealovima građani Zagreba misle jasno su joj pokazali brojem glasova i u drugom krugu.

Izrastanje projekta Škoro

Kao političarku obilježio ju je nedostatak stava ili promjena stava ili naglašavanje da su joj “savjetnici to tako rekli.” Uoči prošlih izbora bila je as iz rukava Tomislava Karamarka, uspješno je preživjela sva stranačka preslagivanja, dugo je bila popularnija i jača od novog HDZ-ovog predsjednika, Andreja Plenkovića, čak ga i pritiskala i podbadala, kritizirala njegovu Vladu, a onda je uslijedilo ratovanje i u HDZ-u, i u njezinom Uredu.

Plenković je tražio da se odrekne Mate Radeljića, savjetnika i suradnika koji ju je bodrio u tom smjeru, da kontrira Vladi, premijeru, da pokuša igrati šire, posebno u desno. Rasplet je poznat. Odrekla se Radeljića, prepustila se Plenkovićevom timu, pogubila se u stavovima, zaredala gafove i – propala. S druge strane, desnica, tzv. suverenisti, okupili su se oko Miroslava Škore i oteli i dio glasača i HDZ-u i Plenkovićevoj Kolindi. Od najpopularnije političarke do gubitnice u svega nekoliko mjeseci. Pravi fenomen.

Njezin poraz je, nesumnjivo, novi veliki udarac za Andreja Plenkovića. On je htio imati mir s Pantovčaka, s Kolindom Grabar Kitarović pod svojom kontrolom, a, zapravo, isprovocirao je izrastanje projekta Škoro s jedne strane i pripomogao dizanje Zorana Milanovića.

Pred Milanovićem je nesumnjivo velik izazov. Karakterno, mora dokazati da je doista sazrio, da nije samo dobro igrao ulogu tijekom kampanje, morat će pokazati da ima senzibilitet za ljude, i za one iz Špičkovine i Vukovine, jednako kao i za one iz vila u centru Zagreba, da će u vanjskoj politici imati takta, ali i mora mudro razraditi ovo svoje “normalno” iz kampanje. Građani koji su dali glas za njega nesumnjivo nisu htjeli izabrati samo političara koji ne radi gafove u zamjenu za onu koja je radila gafove. Očekivanja su puno veća. Vjerojatno pritisak tih očekivanja osjeća i sam kada naglašava “da od ponedjeljka neće biti nešto bitno drugačije.”

Ne od ponedjeljka, ali promjene se očekuju. Hrvatska ne treba još jednog političara koji je razočarao.