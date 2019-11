ĐAKIĆ JUNIOR OPET DIVLJAO AUTOM? U 5 dana skrivio dvije nesreće, a mještani ga ne prijavljuju: ‘Strah nas je za poslove, ali i za živote’

‘Bojimo se neugodnosti koje bismo mogli imati, strah nas je za naše poslove pa i za živote ako baš hoćete. Zato i ako nešto znamo ne prijavljujemo policiji’

Ivan Đakić, sin saborskog zastupnika i predsjednika HVIDRA-e, Josipa Đakića, poznat je po ekscesima te po sumanutoj vožnji na cestama gdje bi se trebalo voziti mnogo sporije. U Pitomači, u općini kraj Virovitice, danima kruže priče da je Đakić junior potkraj listopada skrivio prometnu nesreću u Dravskoj ulici. Slijedeći tu informaciju, novinari portala Virovitica.net nazvali su PU virovitičko-podravsku, međutim, u policiji nisu imali saznanja o Đakićevom divljanju automobilom.

Policijski službenici zamolili su novinare da podijele svoja saznanja s njima pa su oni ispričali što su čuli od mještana Pitomače. Pitomačanima je, naime, pun kufer divljanja mlađeg Đakića, no njegove “incidente” ne prijavljuju policiji. “Bojimo se neugodnosti koje bismo mogli imati, strah nas je za naše poslove pa i za živote ako baš hoćete. Zato i ako nešto znamo, ne prijavljujemo policiji”, rekao je jedan mještanin za Virovitica.net.

Ušao u zavoj brzinom većom od 150 km/h

Spomenutu dojavu je policija shvatila ozbiljno, a rezultat istrage je šokantan – utvrđeno je da je Ivan Đakić prouzročio dvije prometne nesreće u pet dana. Nesreća o kojoj se pričalo među stanovnicima Pitomače dogodila se 29. listopada oko 1 sat, a za nju se vjerojatno ne bi saznalo da se pred nekoliko svjedoka u lokalnom kafiću nesrećom hvalio 33-godišnji Đakićev suvozač. Đakić junior je zbog oklade vozio brzinom većom od 150 km/h, a kako govori suvozač, cilj mu je bio dokazati da je moguće proći zavoj mosta na kraju Dravske ulice upravo pri toj brzini. I, što se dogodilo? Nije uspio i sletio je s ceste.

“Dolaskom do lijevog putnog zavoja nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste uslijed čega je došlo do zanošenja vozila i prelaska preko cijele površine kolnika na suprotnu stranu, te slijetanja na zelenu površinu. Vozilo se nastavilo nekontrolirano kretati do betonskog mosta kbr. 339, koji je oštetilo lijevim kotačima, da bi se od siline udara vratilo na kolnik. U vozilu se nalazio i 33-godišnji putnik koji nije bio ozlijeđen. U prometnoj nesreći je sukladno evidentiranim oštećenju nastala materijalna šteta”, stoji u policijskom izvješću.

Stanovnik mu pomogao izvući automobil, a Đakić lagao da je pao pa se ozlijedio

Nakon što se je izletio s ceste, Đakić je lupao na prozor kuće jednog od stanovnika Pitomače sa zahtijevom da mu pomogne oko izvlačenja automobila. Ta osoba mu je pomogla, ali je i dobila prekršajnu prijavu jer nije prijavila prometnu nesreću.

Izvori portala Virovitica.net kažu da je Đakić bio lakše ozlijeđen te je zatražio liječničku pomoć s tvrdnjom da su ozljede nastale prilikom pada. Njegov oporavak trajao je nekoliko dana, a prekršajni nalog će biti podnesen zbog izazivanja i bijega s mjesta nesreće.

Pet dana prije te nesreće zabio se u betonske rubnike

Đakićevo izlijetanje u kanal u Pitomači je druga nesreća koju je 24-godišnjak skrivio u pet dana, a prva se dogodila u Virovitici kada je udario betonske rubnike i oštetio ih.

“Provedenim izvidima utvrđeno je kako je dana 24. listopada 2019. godine, nepoznati vozač upravljao osobnim automobilom virovitičkih registarskih oznaka iz pravca Korije u pravcu Virovitice, gdje je dolaskom do nadvožnjaka Dijamant, zbog nekretanja sredinom obilježene prometne trake, desnim kotačima svojeg vozila, udario u betonske rubnike zapadnog vrha prometnog otoka, koje je oštetio, pri čemu je nastavio daljnje nekontrolirano kretanje sve do spojnog kolnika s istočne strane navedenog prometnog otoka. U prometnoj nesreći je sukladno evidentiranom oštećenju nastala materijalna šteta. Daljnjim operativnim radom, a temeljem zaprimljenih informacija je utvrđeno kako je prometnu nesreću na opisani način prouzročio 24-godišnji vozač, nakon čega je s istim obavljen obavijesni razgovor i sačinjen zapisnik o ispitivanju osumnjičenika na okolnosti događaja, odnosno počinjenog prekršaja. Zbog proteka vremena vozač nije alkotestiran”, stoji u policijskom izvješću prve Đakićeve nesreće.

