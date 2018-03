Izgledajte bolje dolje

Nikad ne smijete biti uhvaćeni u ružnim gaćama. Uzmite si vremena i pronađite one koje vam najbolje odgovaraju

Vaše su gaće više od sustava za potporu donjeg postroja; također su odraz stila. Ako su šarene i šlampave, to nešto govori o vama. Na sreću, danas muškarci imaju velik izbor. Zaboravite staru dvojbu “klasične ili bokserice”: opcija je mnogo više – gotovo je bezbroj boja, oblika i tkanina. Mike Russina, suvlasnik stranice Men’sUnderwear.com, kaže da pravi izbor ovisi o tome što radite i kamo idete. Osim toga, vaš najbolji komad treba drugačiju “potporu” kad idete trčati – iste te gaće nećete nositi na vrućem izlasku. Prvi korak? Izaberite odgovarajuću tkaninu.

NAJLON

Što je to? Onaj materijal koji se nalazi kao “podgaće” u dresu za trening – to je najčešće najlon.

Zašto bi vam se trebao svidjeti? Mekan je i održava vas suhima, kaže Russina. Kao i ostala sintetika, najlon reflektira boje.

Kad ga nositi? U jesen i zimi najlon je idealan. Kad je vruće, izbjegavajte najlonsko donje rublje i tanke hlače svijetlih boja – gaće bi se mogle nazirati kroz hlače.



MODAL

Što je to? To su vlakna prirodnog porijekla koja se najčešće dobivaju od drveta. “Ljudi koji vole najlonsko donje rublje, ali ipak žele tkaninu s većom apsorpcijom trebali bi probati modal”, kaže Russina.

Zašto bi vam se trebao svidjeti? “Mekoća je neusporediva!”

Kad ga nositi? Ispod traperica ili hlača od odijela – udobnija je (ali i labavija) varijanta od najlona i pamuka.

POLIESTER

Što je to? Sintetika s prilično postojanom bojom.

Zašto bi vam se trebao svidjeti? Donji veš od poliestera često je tanak i seksi. “Dvostruko je tanji od pamuka”, kaže Russina.

Kad ga nositi? Donje rublje od poliestera idealno je za putovanja jer se lako pere i suši. Možete ga nositi ispod tankih hlača, ali izbjegavajte ga kad je jako vruće; poliester upija manje vlage od najlona.

UMJETNA SVILA (RAYON)

Što je to? Slična je modalu, ali elastičnija. Pravi se od celuloze i prilično je rastezljiva.

Zašto bi vam se trebala svidjeti? Nježna je i fina poput kašmira.

Kad je nositi? Umjetna svila loša je “podrška”, stoga ju je najbolje nositi u kratkim intervalima – na primjer, na večernjem izlasku.

PAMUK

Što je to? Klasik: prirodan i prozračan.

Zašto vam se već sviđa? “Svi su odrasli s njim”, kaže Russina. Mekan je, ima dobru apsorpciju – poput modala i umjetne svile.

Kad ga nositi? Bilo kad, bilo gdje – osim na treningu! Za teretanu radije izaberite najlon.

Izvori: dr. S. Kay Oberdorf, profesor dizajna na sveučilištu Cornell; Brian Baye, urednik mode Men’s Healtha

KRATKE GAĆE

Svatko može nositi klasične kratke gaće, kaže Russina. Ne izgledaju loše i “dobro drže paket na svom mjestu”.

KRATKE GAĆE S VEĆIM IZREZOM

Na ovom modelu veći je izrez, odnosno nalazi se više prema struku. Najbolje izgledaju na mršavom, atletski građenom tipu.

TRUNK-GAĆE

Takozvane trunk-gaće (engl. trunks) hibrid su kratkih gaća i bokserica. Russina kaže da su idealne za muškarce s mršavim nogama.

KRATKE BOKSERICE

Ovaj model ne pruža toliku “potporu” kao kratke gaće, ali novije verzije obavit će svoju zadaću sasvim solidno.

BOKSERICE

Nisu toliko uske pa su udobnije. Međutim, postoje dva modela: uske, koje se nose ispod traperica i uskih hlača, i široke, koje se, logično, nose ispod širih hlača.

