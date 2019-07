OPET HARA FANTOMSKI TAKSIST: Za vožnju od 13 km platili astronomskih 800 kuna!

Zadarski turisti osjećaju se prevareno

Zadarski taksisti ponekad završe u medijima zbog “paprenih” cijena za vožnju od Zadra do Zračne luke Zadar, a najnoviji slučaj je nadmašio sve rekorde. Kako piše 057.info, jedna osoba se lažno predstavljala kao vozač taksi vozila i naplatila gotovo 800 kuna za vožnju na prethodno spomenutoj relaciji. Za 13 kilometara od aerodroma u Zemuniku do apartmana u Ulici Ivana Gundulića britanski turisti platili su nevjerojatnih 793.50 kuna, odnosno više od 60 kuna po kilometru, piše portal.

Po turiste je došao srebrni mini kombi iz kojeg su izašli u šoku, u ruci držeći paragon blok na kojem je bio račun. Svoje neugodno iskustvo turisti su opisali vlasniku apartmana, a on ga je prepričao portalu 057.info. Kazao je da su njegovi gosti i dalje u nevjerici te da se osjećaju opljačkano.

Vlasnik obrta kaže da ‘taksist’ nije njegov vozač

Zadarski turisti osjećaju se prevareno, a lokalni portal tražio je objašnjenje od vlasnika obrta pod čijim je imenom vozač vozio taksi, odnosno, čije se ime nalazi na računu koji je izdao.

“Ovo je jeftina podvala, netko se predstavio kao naš taksist. Ovo nije prvi takav slučaj, događa se to i mojim kolegama. Naplate masnu svotu i onda dijele vizitke od drugih taksi poduzeća. Također, paragon blokovi ne koriste se već dvije godine, taksisti moraju izdavati račune putem fiskalnih blagajni. Mi vožnju od Zračne luke do Zadra naplaćujemo 500 kuna. Putnici znaju prigovarati zbog cijena, ali one su takve zbog naknada za parkiranje na aerodromu”, rekao je vlasnik i pokazao kako izgleda račun koji izdaju njegovi taksisti. Račun se razlikuje od onog računa koji su dobili britanski turisti.

Nažalost, Britanci nisu od šoka uspjeli zabilježiti registraciju vozila kako bi se sa sigurnošću utvrdilo tko je “fantomski takstist” koji je vožnju od Zadra do aerodroma naplatio gotovo 800 kuna.

