CRVENO UPOZORENJE JUTROS IZDALI ZA VELIK DIO HRVATSKE: ‘Vrijeme je vrlo opasno, očekujte bujice i poplave’; Vakula: Jugo će raditi čuda

Danas će u cijeloj zemlji prevladavati oblačno, kišovito, na moru i vrlo vjetrovito vrijeme

Državni hidrometeorološki zavod jutros je proširio područje crvenog alarma koji označava izuzetno opasno vrijeme. Upozorenje od jutros vrijedi za cijelu obalu izuzev Istre. Na tim se područjima očekuje vrlo jako i olujno jugo. Udari vjetra u Dalmaciji mogu dosezati 130 kilometara na sat, a na području Kvarnera tek desetak kilometara manje.

“Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu”, poručuju iz DHMZ-a.

Narančasto upozorenje na snazi je za Istru, Kvarner, Liku i dijelove Dalmacije. Tamo se također očekuje jako jugo brzine od 55 do 90 kilometara na sat.

Najmanje kiše na istoku

Danas će u cijeloj zemlji prevladavati oblačno, kišovito, na moru i vrlo vjetrovito vrijeme. Izraženijih pljuskova i obilne oborine bit će na Jadranu i predjelima uz njega. Najmanje će kiše biti na krajnjem istoku zemlje gdje mjestimice može i izostati. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren jugoistočni.

Na Jadranu će umjereno i jako jugo jačati pa će od sredine dana mjestimice biti olujno, na jugu moguće i s orkanskim udarima. Podno Velebita će prolazno zapuhati bura. Najviša temperatura zraka u unutrašnjosti između 9 i 14, a na Jadranu i krajnjem istoku zemlje od 14 do 19 °C.

Sutra promjenjivo, mjestimična kiša na Jadranu i predjelima uz njega može biti i izraženija, a najmanje će oborine biti na istoku zemlje. Krajem dana smanjenje naoblake. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, na istoku umjeren jugoistočni, a na Jadranu će jako i olujno jugo slabiti i na sjevernom dijelu okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na Jadranu 12 do 16, najviša dnevna između 10 i 15, a u Dalmaciji i Slavoniji i do 19 °C.

Orkansko jugo

O lošem vremenu koje je pred nama govorio je i poznati HRT-ov meteorolog Zoran Vakula koji kaže kako će obilnijih pljuskova i grmljavina osobito biti na Jadranu i područjima uz njega. Osim ponegdje obilne kiše, koja može prouzročiti bujične poplave i porast vodostaja – u dijelu kontinentalne Hrvatske i uvođenje redovnih mjera obrane od poplava – na Jadranu će neke rive biti poplavljene i zbog dodatne kombinacije jakog i olujnog juga, gdjekad na udare i orkanskoga, te opet sniženoga tlaka zraka i visoke plime.

Svoju prognozu završo je stihovima:

“Stoga ako želite izbjeći kišu, jugo i neveru –

tražite meteo-knjige na Interliberu!

I ako ove tmurne oblake, južinu i kiš(urin)u ne prihvaćate rado,

možda vas oraspolože koncertne proslave 70. rođendana ansambla “Lado”!?”