CRNI REKORDI: U zadnja 24 sata broj zaraženih koronavirusom porastao je za 14.840; U jednom danu 242 nova smrtna slučaja!

Tako je ukupan broj umrlih porastao na 1355, dok je broj zaraženih u Kini skočio na više od 59.000

Stigli su novi revidirani podaci koje su objavile vlasti kineske provincije Hubei prema kojima se pokazuje drastičan skok broja zaraženih i umrlih u epidemiji. Alarmantni podaci pokazuju kako je broj zaraženih porastao za čak 14.840 dok su u protekla 24 sata zabilježena 242 nova smrtna slučaja. Tako je ukupan broj umrlih porastao na 1355, dok je broj zaraženih u Kini skočio na više od 59.000.

Prema pisanju stranih medija, zdravstvene vlasti u Hubeiju su provele reviziju svih dosadašanjih sumnjivih slučajeva od početka epidemije te su utvrdile da 13.332 osobe, za koje dosad to nisu bile spremne definitivno potvrditi, imaju koronavirus u organizmu. Napominju kako ta brojka plus ona ljudi koji su testirani u zadnja 24 sata dovode do navedenog broja novozaraženih, tako da uzrok tako velikog broja ne leži u neočekivanoj agresivnosti virusa.

Nova 242 smrtna slučaja nisu ni u jednom dijelu rezultat revizije prethodnih podataka, što znači da je u prethodna 24 sata zabilježen rekordan broj umrlih u jednom danu od početka epidemije.

Teško je predvidjeti kraj epidemije

Podsjetimo, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u srijedu je upozorila da je još prerano predvidjeti kraj epidemije koju je izazvao novi koronavirus koji se pojavio u Kini.

“Mislim da je danas puno prerano govoriti o početku, tijeku i kraju te epidemije”, rekao je Michael Ryan, šef odjela za hitne situacije u toj organizaciji.

Predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je da se broj novih slučajeva u Kini stabilizirao tijekom posljednjeg tjedna, ali da se to “treba tumačiti iznimno oprezno”.

“Ta epidemija može krenuti u bilo kojem smjeru”, dodao je Tedros.

WHO je u utorak i srijedu u svom sjedištu u Ženevi organizirao konferenciju više stotina stručnjaka epidemiologa iz cijelog svijeta kako bi razmotrili načine borbe protiv nove epidemije.