ZVIJER JE UPRAVO NA ISPITIVANJU: Za monstruma koji je pobacao vlastitu djecu s balkona saznao cijeli planet, evo što mu slijedi

O užasnom događaju izvještavali su jučer i broni svjetski mediji, o ocu iz pakla pisali su, između ostalih, The New York Times, The Asociated Pres, Fox News i ABC News

54-godišnjak koji je jučer oko šest sati ujutro s balkona pobacao svoje četvero maloljetne djece, od kojih je dvoje teško, a dvoje lakše ozlijeđeno, trenutno se nalazi na ispitivanju u DORH-u. Nakon toga izlazi pred suca istrage koji će odlučivati o istražnom zatvoru, javlja HRT.

HOROR DJECE S PAGA POČEO JE DAVNO, ŽIVJELA SU U UŽASNIM UVJETIMA: ‘Bosa, bez čarapica, jakne… Ne govore u strahu od njega ‘

“OVO ŠTO SE DOGODILO JE VAN SVIH OKVIRA”: Pomoćnica ministrice priznala: ‘Imamo saznanja o dosjeu obitelji’

Osumnjičen za četverostruki pokušaj ubojstva

Josipa Rođaka tereti se za četverostruki pokušaj teškog ubojstva, a za što je predviđena kazna zatvora od 15 do 40 godina.

Troje djece trenutno je na liječenju, dvoje u dobi od 3 i 5 godina su na intenzivnoj njezi, a osmogodišnju djevojčicu danas čeka operacija. Najteže ozlijeđeno dijete, sedmogodišnja djevojčica, sinoć je prevezena u KBC Zagreb. Ima brojne ozljede glave i prsnog košta te je na mehaničkoj ventilaciji.

S Odjela za pedijatrijsku intenzivnu medicinu ne daju informacije o stanju djevojčice.

POLUSESTRA MONSTRUMA IZ PAGA: ‘Uvijek je stvarao probleme, ali ovo nismo mogli ni zamisliti. Srce mi se slama’

Svijet popratio užas

O užasnom događaju izvještavali su jučer i broni svjetski mediji, o ocu iz pakla pisali su, između ostalih, The New York Times, The Asociated Pres, Fox News i ABC News.