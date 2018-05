‘On je zatvorio vrata i meni se pojavio iza leđa. Ja sam pitao gdje su te svijeće. On me pogledao još jednom. Nasmijao se i ja sam se okrenuo. I to je jedan trenutak i stotinke i vječnosti’

Jedna od žrtvi splitskog fratra, Srđan Tripalo, hrabro je imenom i prezimenom odlučio izaći u javnost i ispričati što mu se događalo u okrilju crkve, pod paskom fratra koji ga je godinama zlostavljao. Druga žrtva pristala se prisjetiti traume, ali anonimno.

Srđan je u emisiji Provjereno ispričao kako je sve počelo kada je imao 12 godina kada su ga inače religiozni roditelji poslali u crkvu gdje je počeo pjevati i svirati u zboru, vjerujući kako je tamo siguran i zaštićen.

Zlostavljanje se događalo posvuda

‘Događalo se tu nama iza leđa. Događalo se u sobama nekih hotela, motela i u nekim privatnim kućama, bilo od njegove obitelji ili njegovih prijatelja. Ja sam u crkvu bio poslan kao na mjesto apsolutnog povjerenja, gdje ne treba kontrolirati, gdje ne treba strahovati od nečega sličnog. U crkvu idete upravo da biste se zaštitili, da biste dobili sigurnost, a ne da budete zlostavljani’, ispričao je Tripalo.



Drugi mladić i dalje ima pomiješane osjećaje straha i srama i želi ostati anoniman, no pred kamerama Provjerenog ipak je ispričao što mu se dogodilo.

Silio ga i manipulirao

‘To su bili jutarnji sati. I meni se nasmiješio i pogledao me. Ja nisam u tome vidio ništa loše. Pozvao me da dođem u sakristiju da mu treba pomoći da spusti svijeće. Ja sam ušao u sakristiju. Mi smo tada bili sami. Crkva je bila… bila je kiša. On je zatvorio vrata i meni se pojavio iza leđa. Ja sam pitao gdje su te svijeće. On me pogledao još jednom. Nasmijao se i ja sam se okrenuo. I to je jedan trenutak i stotinke i vječnosti. Ja sam se pokušao još jednom istrgnuti. Međutim on je jednu ruku stavio na moje spolovilo. Drugu mi je držao na plućima i svom silom me stegnuo i stezao me’, ispričao je mladić i dodao kako sve to nije prijavio jer ga je svećenik uvjerio kako su drugi ljudi gori i opasniji od njega te da će sebe izložiti sramoti te upasti u probleme.

Kaže kako se u redovima crkve sve zna. ‘Nekoliko franjevaca su optužili da im cure informacije i optužili su ih da su špijuni, da dojavljuju javnosti, da se ne smije saznati tko je pedofil, da se ništa ne smije saznati’, rekao je.

