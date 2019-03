ŽRTVA SILOVANJA OČAJNA JER JE DORH ZLOSTAVLJAČA PUSTIO NA SLOBODU: ‘Vrištala sam, rekla sam znam što želiš

Ispovijest žene koja je na društvenim mrežama naletila na čovjeka koji joj je uništio život

Mladenka Čeko mislila je da je konačno pronašla ljubav, a zapravo je preko društvenih mreža naletila na čovjeka koji ju je, kako kaže, uništio i zgazio dostojanstvo. Čovjek je to koji je svoju jedva punoljetnu nevjenčanu suprugu podvodio i silovao, a isto je učinio i njezinom maloljetnom bratu. Pred kraj odsluženja kazne tražio je da ga kastrira kako bi dokazao da nije prijetnja društvu. Sada je opet ponovio isti čin, a žrtva mu je bila upravo Mladenka, piše Dnevnik.hr prenoseći priču iz Provjerenog.

MUČNA ISPOVIJEST SILOVANE ŽENE: ‘Rekao mi je: eto vidiš da ti nije ništa bilo. Izdržala si ti’

Kada ga je upoznala Mladenka je, kako kaže, mislila da joj je Bog poslao nekog da je voli i da ne bude sama. Uveseljavao ju je i uživala je s njim i voditi ljubav, no odmah na početku, ističe, shvatila je da je spreman na perverzije te da ga zanima analni seks. Kada je shvatio da ona to ne želi, uvjeravao ju je kako je to u svijetu i u Austriji gdje on živi normalno i da su ondje, priča Mladenka, žene spremne na sve kako bi zadržale muškaca.

‘Osjetila sam bolove i rekla sam mu da to ne radi’

Nakon prvog spolnog odnosa, oišao je i nije se javljao 20 dana, a onda joj je ponovno slao poruke i vratio se. Ponovno je pristala na odnos s njim, no nije očekivala da će doživjeti nasrtaje koje nije priželjkivala.

“Grizao me za vrat, osjetila sam bolove i rekla sam mu da to ne radi: ‘Ako ćeš se ovako ponašati prema meni, prestajemo s ovim.’ Međutim, što sam se više branila, to je on bio agresivniji, a ja sam bila u jednu mrežu bespomoći”, ispričala je Čeko.

A najgore je došlo tek kasnije. Nakon što se ustala iz kreveta i rekla mu da ide zapaliti cigaretu, on je s ormarića uzeo masnu kremu i okrenuo ju je na trbuh.

“Ja sam vrištala, ja sam rekla: ‘Nemoj mi to raditi, molim te. Znam što želiš.’ I zaista sam znala, čim je legao na mene i zavrnuo mi lijevu ruku”, rekla je. “Kada je on završio svoju prljavu igru, rekao mi je: ‘Eto vidiš da ti nije ništa bilo, da taj seks u anus nije ništa strašno i da to svaka žena može izdržati.'”

Kad je nakon toga pokušala nazvati policiju, spriječio ju je, a potom i otišao.

U zatvoru proveo sedam godina

Tek kasnije doznala je da je sedam godina proveo u zatvoru zbog silovanja supruginog maloljetnog brata i da je ono što joj je opisivao u porukama, a što ona nije doživljavala ozbiljno, radio je maloljetniku: vezao ga je konopcem i silovao.

No, cijeli događaj za Mladenku je bio strašniji jer je već jednom silovana, kada je imala 23 godine.

Još jednom je prolazila sve, policijske inspektore, ginekološke preglede, briseve, fotografije…. , no očajna je jer je DORH nakon ispitivanja osuđenog zločinca pustio na slobodu, dok nju još ni nisu ispitali. Dodala je da je njezin jedini grijeh što se zaljubila, dala mu povjerenje, pustila ga blizu.

Poslali ga na psihoterapiju

Čekin silovatelj pisao je Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu pravosuđa tražeći ih da ga kastriraju, no oni su mu poručili da mu ne mogu udovoljiti te mu preporučili psihoterapiju.

Prije dvije godine opet je završio na sudu. Tereti ga se da je sudjelovao u organiziranim krađama koje su izvodili maloljetnici, tj. da je od djece otkupljivao ukradene bicikle i dalje ih prodavao.

Taj recidivist živi i radi u Austriji no dolazi u rodnu Dalmaciju pa se Čeko boji što je kadar učiniti sada kada ga je prijavila. Čeko inače živi od invalidske imovine, a PTSP i depresiju vuče još od prvog silovanja.