ŽRTVA IZ DELNICA OPISALA PAKLENI ŽIVOT S OCEM NASILNIKOM: Zlostavljanje je bilo toliko grozno da ide u zatvor na 2 godine

65-godišnji Slavko Rački iz Zamosta Brodskog kod Delnica osuđen je na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i dva mjeseca zbog nasilja u obitelji i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Sutkinja Mladenka Paro Rudić produljila mu je istražni zatvor, ali i opozvala uvjetnu osudu iz prethodnog postupka, piše Novi list.

Tijekom roka kušnje počinio novo kazneno djelo

Rački je u srpnju 2016. nepravomoćno osuđen zbog tri kaznena djela – zbog prijetnje i nedozvoljenog posjedovanja oružja te za teško kršenje odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Tada je bio osuđen djelomično uvjetnom osudom, na osam mjeseci bezuvjetnog zatvora i uvjetnom kaznom u trajanju osam mjeseci uz rok kušnje od tri godine. Novo kazneno djelo počinio je tijekom roka kušnje.

Stravično psihičko i fizičko nasilje

Od listopada 2016. pa do kraja ožujka 2018. Rački je vlastitu kćer zastrašivao, omalovažavao i ponižavao je, a pritom ju je učestalo i fizički napadao. Vrijeđao ju je govorivši joj da je nakaza, da je nitko ne voli te da zbog toga neće “nastaviti rod”. Govorio joj je i da se slobodno može objesiti te da iskoristi drvo jer će greda u kući puknuti. Od nje je tražio da se iseli, krivio ju je za smrt majke i zbog činjenice da je služio zatvorsku kaznu (zbog nasilja nad njom) te joj prijetio da će zbog toga platiti, da će je se riješiti i dokrajčiti je.

Psihički slom

Nekoliko ju je puta fizički napao, tijekom jedne od svađa udario ju je metlom po ramenu. Potkraj ožujka prošle godine verbalni napad želio je pojačati i fizičkim, zamahnuo je rukom, no kćer se uspjela izmaknuti. Taj događaj je teško psihički podnijela, svjedočila je da se osjećala bespomoćnom, poniženom i uplašenom za vlastitu sigurnost. Zato je oca ponovno prijavila policiji.

Ne osjeća se krivim, branio se šutnjom

Rački je izjavio da se ne osjeća krivim, a obranu nije htio iznositi. Kćer je svjedočila i u detalje opisala život s ocem u periodu od tri godine koliko je prošlo od majčine smrti za koju ju je otac krivio. Ispitana je i njezina sestra koja nije živjela s njima u kućanstvu, već je dolazila kući dva do tri puta tjedno. Ona je rekla kako je s ocem u dobrim odnosima, kao što je bila i sa sestrom do dana kad je zvala policiju. Otad, kaže, s njom ne razgovara. Priznala je tijekom svjedočenja da je ponekad otac bio grub, no, dodala je kako je i sestra znala biti gruba s ocem govoreći mu “da će istrunuti u zatvoru”.