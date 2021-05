ZORANU SU DOKTORI U KOLJENU ZABORAVILI GAZU: ‘Stalno je nešto curilo, nisam mogao izdržati od bolova…’

‘Sreća, živa glava je ostala, ali da je dobro – nije. Nisam mogao izdržati od bolova dok mi to iz noge nisu izvadili’, rekao je Slavonac kojemu je nakon operacije koljena u splitskom KBC-u u koljenu ostala gaza

Nakon što su Slavoncu Zoranu nakon operacije u koljenu “zaboravili” tupfer gaze veličine 1,5 sa 1,5 cm, KBC Split mora mu platiti odštetu, piše Glas Slavonije. Iako se više od osam mjeseci borio s bolovima i cijelo vrijeme imao osjećaj da ima nešto u desnoj koljenskoj jami, liječnici, unatoč raznim pregledima kod kirurga, ortopeda ali i raznih snimanja, nisu uočili tupfer u njegovu tijelu. On mu je izvađen tek nakon što je gaza sama provirila iz koljena.

Ozljeda na radu pa zaboravljena gaza

Njegov “problem” s koljenom riješen je 268 dana nakon njegova izlaska iz bolnice, točnije 2. rujna 2018. godine kada mu je s desne strane vanjskog koljena izvirila gaza te je potom upućen na operaciju.

Sve je počelo 4. prosinca 2017. godine kada je Zoran zadobio ozljedu na radu te je prilikom pada s visine od 4,5 metara zadobio iščašenje desnog koljena s ozljedom pripadajuće arterije. Po događaju je prevezen u Dom zdravlja Ploče, budući da je radio za TD Đuro Đaković Montaža d.o.o. u luci Ploče, a iz pločanskog doma zdravlja upućen je u splitsku bolnicu gdje je istog dana operiran. Za nekoliko dana, 12. prosinca, otpušten je iz KBC-a Split te je liječenje nastavio u bolnici u Slavonskom Brodu. Nakon otpuštanja iz bolnice žalio se na stalne bolove u desno nozi, kao i nestabilnost u desnom koljenu. Upozoravao je i da mu se stalno gnojilo mjesto gdje je imao operacijski dren.

Liječnici, unatoč pregledima, nisu uočili strano tijelo

Unatoč brojim pregledima koje je tražio, nitko od liječnika nije shvatio o čemu se radi, sve do rujna 2018. godine kada je na pregledu u bolnici u Slavonskom brodu primijećeno da iz rane izlazio “dio fibrioznog tkiva”, poznatije kao gaza.

“Imajući u vidu prethodna utvrđenja odnosno nalaz i mišljenje liječnika vještaka da je u liječenju tužitelja učinjena pogreška, a čin liječničke pogreške je ostavljen tupfer koji se koristio za vrijeme operacije učinjene kod tuženika 4. prosinca 2017., to je tuženik odgovoran za nastalu štetu tužitelju koju trpi povredom prava osobnosti na duševno i tjelesno zdravlje. Prema nalazu i mišljenju vještaka kao posljedica liječničke pogreške ostavljanjem tupfera procjenjuje se 70 posto u odnosu na KBC Split odnosno tuženika, dok preostali dio odgovornosti je na liječenju u Općoj bolnici u Slavonskom Brodu i Kliničkom bolničkom centru Osijek, kada je utvrđeno da se strano tijelo nalazi u desnoj nozi tužitelja i isto odstranjeno učinjenom operacijom tek 6.rujna 2018.”, navodi se u obrazloženju nepravomoćne presude Općinskog suda Slavonski Brod.

Slavonac odštetu smatra premalom

Prema nepravomoćnoj presudi, splitska bolnica Zoranu mora platiti 16.135 kuna odštete s kamatama te 13.242,50 kuna troškova parničkog postupka.

Posljedice svoje ozljede, ali i zaboravljene gaze Zoran osjeća i danas, zbog čega se još uvijek nalazi na bolovanju. “Dok ujutro razgibam nogu, boli me užasno. Sreća, živa glava je ostala, ali da je dobro – nije. Nisam mogao izdržati od bolova dok mi to iz noge nisu izvadili. To jutro kada sam uopće saznao da imam nekakvu gazu u nozi zamolio sam suprugu da mi previje koljeno, jer je stalno nešto curilo. Supruga je vidjela da nešto bijelo viri iz rane, kao neka gaza. Otišli smo u Hitnu i na kraju su mi jedan dio gaze iščupali na živo, a onda su zaključili da drugi dio moraju ukloniti operacijom, jer ga nisu mogli izvaditi. Ne mogu shvatiti neodgovornost liječnika, jer da ja tako radim svoj posao, dobio bih otkaz drugi dan”, zaključio je Zoran za Glas Slavonije te dodao da je odšteta premala za sve što je preživio, ali i dalje proživljava.