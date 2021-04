ZORAN MAMIĆ DOBIO POZIV ZA ODSLUŽENJE ZATVORSKE KAZNE: Obavijestili ga kada mora pred suca; ‘Ja sam u načelu spreman’

Iako se nagađalo kako će pobjeći, u ekskluzivnom intervjuu za RTL-u Zoran Mamić je nakon izricanja presude kazao da želi što prije odslužiti kaznu

Bivši trener Dinama i brat Zdravka Mamića, Zoran, pravomoćno je osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora. Da je kažnjen svega dva mjeseca strože, odmah nakon suđenja bi bio zatvoren, no kako je kazna kraća od pet godina, nakon suđenja je pušten na slobodu te je nesmetano čak otišao u posjet bratu Zdravku Mamiću u susjednoj državi te je odletio i u Dubai

Ipak uskoro bi se trebao naći u zatvoru. Kako doznaje RTL, Zoran Mamić je dobio poziv da se javi sucu izvršenja radi odsluženje kazne. Kod suca izvršenja bi se trebao pojaviti 26. travnja.

Iako se nagađalo kako će pobjeći, u ekskluzivnom intervjuu za RTL-u Zoran Mamić je nakon izricanja presude kazao da želi što prije odslužiti kaznu.

‘Spreman sam’

ZORAN MAMIĆ U SRIJEDU NAVEČER POTVRDIO: ‘Vratio sam se iz Dubaija u Zagreb’

“Konzultirat ću se, prije svega, sa svojom obitelji, s odvjetnicima, situaciju postoji li, eventualno, mogućnost, s obzirom na to da imam i dijete do godinu dana, da su to neke promijenjene okolnosti koje nisu bile onog trenutka kad je presuda izricana. Međutim, ja sam, u načelu, spreman da to čim prije riješim. Ja ću ove godine navršiti 50 godina. Odradit ću, ako budem morao i kad budem morao, tu kaznu i želim poslije toga normalno živjeti”, kazao je tada Mamić za RTL.