‘ZNALI SMO POPITI I PO 30-40 TURA PIĆA I UVIJEK JE BIO NORMALAN’: A onda je, jedne noći u klubu u Senju, hladnokrvno smaknuo trojicu

Psiholog Romel Krajačić u svom je nalazu naveo kako optuženi ima niži prag tolerancije, smanjenu kritičnost, latentnu agresivnost i narcisoidne crte ličnosti, a utvrđeno mu je i blaže oštećenje mozga

Na Županijskom sudu u Rijeci nastavljeno je suđenje 57-godišnjem Ivanu Tomljanoviću iz Senja zbog bezobzirnog ubojstva trojice muškaraca, koje je pištoljem i revolverom ustrijelio u senjskom klubu Konoba prije dvije godine. Zbog toga mu prijeti 50 godina zatvora. Ranije je u svojoj obrani Tomljanović rekao kako su ga 38-godišnji redar Tomislav Lopac te 28-godišnji Tin Rončević i 29-godišnji Josip Mesić ismijavali, a jedan od njih ga je, prema optužbi, udario nogom u stražnjicu.

Danas su na ročištu saslušani svjedoci i Tomljanovićevi poznanici. Jedan od njih je rekao kako se optuženik normalno ponašao, javlja Novi list.

“S Tomljanovićem sam bio na feštama, družio sam se s njim i kada bismo izlazili. Dosta bi se popilo, pilo se i do jutra, znalo je biti i do 30-40 tura pića, ali je ponašanje bilo u okviru normalnog. Tomljanović je volio popiti gemišt, nekad i pivicu. Kakav je Tomljanović bio pod utjecajem alkohola, da li je bio bučan? Ne. Nisam čuo da je i sa kime bio u sukobu ili bio agresivan prema nekome”, rekao je jedan svjedok.

Ubijeni uzrokovali incident?

Tomljanović je pitao današnjeg svjedoka je li mu poznato da se on ranije nabacivao djevojkama, a upravo je to, prema navodima nekih ranijih svjedoka, uzrokovalo incident te noći. Svjedok je izbacivanje iz kafića zbog nabacivanja djevojkama nazvao “nebuloznim”, no zato je naveo da je ubijeni zaštitar napao čovjeka zbog parkiranja, a čak je i nasrnuo na jednog vozača, jer mu je ovaj oduzeo prednost. No, potvrdio je kako ne zna za njegove ekscese u godini prije ubojstva.

Za drugu dvojicu ubijenih, svjedok je rekao kako je načuo da su i ranije znali inicirati incidente u kojima bi odabrali ljude, provocirali ih, a potom i fizički napali.

“Tomljanović je pedantan čovjek, pedantno je obavljao sve čega bi se uhvatio. Nisam s njim išao po gostionicama, ali na obiteljskim objedima nije bio nametljiv, niti je ikoga napadao. Popili bi tri-četiri gemišta. Ali, u lov nikada nismo ponijeli ni kap alkohola”, rekao je drugi svjedok, 59-godišnji Senjanin, potvrdivši riječi prvog svjedoka o Lopcu.

Smanjeno ubrojiv

Danas je saslušan i psiholog Romel Krajačić, koji je nadopunio svoj nalaz i mišljenje u kojem stoji da je Tomljanović u vrijeme zločina bio smanjeno ubrojiv. Naveo je kako optuženi ima niži prag tolerancije, smanjenu kritičnost, latentnu agresivnost i narcisoidne crte ličnosti, a utvrđeno mu je i blaže oštećenje mozga.

Krajačić tvrdi da je kod Tomljanovića došlo do propadanja kognitivnih funkcija, perceptivno-motoričkih funkcija, što je pripisao vjerojatnom alkoholizmu, no napominje da to oštećenje nije ključno za počinjenje ubojstva, već je to Tomljanovićeva narcisoidna ličnost.

Sutkinja Ika Šarić pročitala je podnesak odvjetnika obitelji Lopac u kojem stoji kako je Tomljanović prodao stan i kuću, zbog čega nema mogućnosti za obeštećenjem obitelji, koja je podnijela tužbe za naknadu štete od oko 1,4 milijuna kuna i zbog pobijanja Tomljanovićeve prodaje nekretnina. Nastavak suđenja je zakazan za početak studenog, a Tomljanović će do tad imati vremena za pripremu dodatne obrane.