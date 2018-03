ZLOGLASNI KAPETAN SE ŽALIO VUČIĆU UOČI DOLASKA U RH: ‘Pokrenite moje pitanje u razgovoru s Kolindom’

Dragan Vasiljković uputio je pismo predsjedniku Srbije uoči njegovog dolaska u Hrvatsku te ga tražio da pokrene njegovo pravno pitanje.

Uoči posjeta Hrvatskoj predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za pomoć se obratio u Hrvatskoj osuđeni zločinac Dragan Vasiljković. Njegov pravni zastupnik Goran Cvetić, pišu Večernje nosvosti, uputio je pismo Vučiću moleći ga da pokrene njegovo pitanje u razgovoru s Kolidom Grabar Kitarović.

Cvetić navodi kako je Hrvatska postupila suprotno jamstvima koje je dala Australiji prema kojima će se, kako je napisao, Vasiljkoviću suditi za tri, a ne za pet kaznenih djela.

Ujedno pojašanjava kako je Hrvatska svoj zahtev za ekstradiciju Australiji bazirala na rješenju o provođenu istrage Županijskog suda u Šibeniku iz koga se, kako kaže, vidi da je zahtjev podnijet u vezi suđenja za tri kaznena djela. Podsjeća kako je izručenje uz ta jamstva uslijedilo 2015.



ZATOČENICI KAPETANA DRAGANA ZGROŽENI PRESUDOM: ‘Odluka suda u Splitu je sramotna, pa on će biti vani za dvije godine’

Neosnovana presuda?

Tvrdi ujedno da je došlo do prekoračenja, jer je optužnica protiv Vasiljkovića u Hrvatskoj podignuta za pet “navodno počinjenih djela, a ne za tri kako je to Australiji garantirala Hrvatska”.

Odvjetnik u pismu navodi da je to dovelo do, kako kaže, neosnovane optužnice protiv Kapetana Dragana, kao i do neosnovane presude kojom je osuđen za četiri kaznena djela od kojih najteže nije ni bilo obuhvaćeno jamstvom.

15 godina zatvora

Dragan Vasiljković osuđen je na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina nad hrvatskim vojnicima i civilima.

Vasiljković je bio optužen da je kao zapovjednik Jedinice za posebne namjene u sastavu paravojnih srpskih postrojbi, odnosno zapovjednik Nastavnog centra za obuku pripadnika specijalnih postrojbi Alfa, postupao protivno odredbama Ženevske konvencije. Na teret mu se stavljalo i da je tijekom lipnja i srpnja 1991. u zatvoru na kninskoj tvrđavi te tijekom veljače 1993. u Bruškoj kod Benkovca mučio, zlostavljao i usmrćivao zarobljene pripadnike hrvatske vojske i policije.

Uz to je bio optužen i da je tijekom srpnja 1991. u Glini, u dogovoru sa zapovjednikom tenkovske jedinice JNA, izradio plan napada na tamošnju policijsku postaju te prigradsko naselje Jukinac, sela Gornji i Donji Viduševac, a potom i njihovo zauzimanje. Tijekom napada su oštećeni i uništeni civilni objekti, stanovništvo natjerano na bijeg, opljačkana je imovina, a ubijeni su i ranjeni civili od kojih i jedan strani novinar.