ŽENE SKUPILE HRABROST I PRED CIJELOM ZEMLJOM ISPRIČALE SVOJE TRAUME: ‘Silovana sam prije mjesec dana, ono što mi je prijatelj uradio…’

‘Društvo okreće glavu i tome mora doći kraj. Uvijek je u pravu muškarac, a moj silovatelj je jak i nisam mogla ništa učiniti’,

Više tisuća građana okupilo se u subotu na zagrebačkom Trgu kralja Tomislava na prosvjedu “Pravda za djevojčice” organiziranom u znak podrške svim žrtvama seksualnog nasilja koje od sustava ne dobivaju primjerenu zaštitu, a s kojeg je poručeno da je nekažnjavanje zločina – zločin. Osim u Zagrebu gdje se po procjeni organizatora okupilo oko 7.000 građana, mirni prosvjedi održavaju se u 15-stak hrvatskih gradova, među kojima i u Zadru, Splitu, Rijeci, Puli i Osijeku.

HRVATSKA NA NOGAMA! Djevojko iz Zadra, nisi sama: Hrabra žena pred cijelom zemljom ispričala svoju veliku traumu

Najsnažniju poruku odaslale su dvije hrabre žene u Čakovcu

Prosvjednici su nosili transparente na kojima su bile ispisane poruke poput: “Dosta mi je ličkog rukovanja i dalmatinskog milovanja”, “Logo konoplje=zločin, grupno silovanje=krivo je more, “Nema opravdanja”, ” Odgovor je otpor”, “Niste same”, “Institucije koje štite zlostavljače su zlostavljačke”, “Ljute smo”, “Ona je netko, a ne nečija”, “Bez pristanka=silovanje”, “Ni pokorne ni pokorene”, no najsnažniju poruku odaslale su dvije hrabre žene u Čakovcu koje su danas po prvi puta ispričale svoje životne traume uzrokovane silovanjem, prenosi Međimurje Press.

Uništio joj život dok joj je bilo tek devet

“Bila sam na praznicima kod tete koja me nije pustila da se idem igrati kod prijateljice no ja sam pobjegla. Na putu do nje prolazila sam kroz nasad kukuruza i jedan čovjek je iskočio i uhvatio me. Odveo me dublje u kukuruz i tamo se dogodilo silovanje. Svašta mi je radio. Nisam nikome to govorila ni majci, ne znam zbog čega, ali su nešto naslutili. Plakala sam, zatvarala se u sobu, imala sam noćne more. Sad sam nakon svega toga i nakon toliko vremena odlučila dati svoju priču van. Odlučila sam, jer moram se toga osloboditi, s tim više ne mogu živjeti. Nisam nikada prijavila policiji čovjeka kojeg nisam znala, od panike nisam zapamtila lice, samo znam da je bio stariji. Život mi je uništen“, drhtavim glasom je govorila Suzana Grašić. Do sada nikome nije podijelila svoju traumu.

‘Društvo okreće glavu i tome mora doći kraj’

Slučaj u Zadru i prosvjedi podrške oslobodile su straha i Alenku Fuček.

“Bila sam silovana prije mjesec dana, još me sve boli, institucije koje bi nas trebale zaštiti to ne čine. Taj životinjski čin je zaista trauma za svaku ženu, ali i djevojčice. Nekome kome vjeruješ napravi zločin i to je strašno. Društvo okreće glavu i tome mora doći kraj. Uvijek je u pravu muškarac, a moj silovatelj je jak i nisam mogla ništa učiniti. Psihički sam gotovo oboljela. Uvijek se krivi ženu. To što prolazimo treba najstrože kazniti. Do sada nisam prijavila silovanje, jer me sramota. Ono što je meni moj prijatelj uradio, nikome ne bi poželjela. Rekla sam mu da ću ga prijaviti i to ću sada konačno uraditi“, odlučna je Fuček. Samohrana je majka, bez posla, a na prosvjedu je odlučila progovoriti potpuno spontano.