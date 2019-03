ŽENA OD MUŠKARCA PREKO FEJSA IZMUZLA 77.000 KUNA: ‘Tražila je novac za hranu, porez, liječenje na psihijatriji…’

“Rekla je da joj treba za traženje posla, za dijete, za pokojnu baku, za troškove pogreba oca koji se navodno ubio, pa za upis u zemljišne knjige ostavinske nekretnine, pa za liječenje na psihijatriji, za nadgrobni kamen za tatin grob, za policijsku kaznu u Rijeci, za stan, hranu, porez, terapije za liječenje od raka, za autobusnu kartu i za stan u Zagrebu…”

25-godišnja Dijana M. pod istragom je kriminalista i tužitelja nakon što ju je prijavio Rajko Č. iz Austrije kao prevaranticu koja ga je olakšala za veliku svotu novca.

Ona je, naime, od njega od 2014. do 2016. izmuzla 76.837 kuna, piše Jutarnji. Iako je obećala da će mu vratiti novac, prestala se javljati. Zagrebački DORH preuzeo je slučaj od kolega iz Klagenfurta protiv medicinske sestre iz Zagreba koja pak demantira sve što joj se stavlja na teret, javlja Jutarnji.

Upoznali se na Facebooku

Dijana i Rajko upoznali su se na Facebooku 2013. godine, a razgovori na mreži doveli su i do susreta u Rijeci.

“Sastali smo se pet puta, a kontakt smo održavali preko Facebooka i mobitela. I ne, nismo bili u intimnim odnosima, jer to mi nije bilo ni na kraj pameti. Odjednom mi se počela žaliti na probleme. Rekla je da je u lošoj financijskoj situaciji i da jedva krpa kraj s krajem zbog stanarine, troškova za hranu i dijete. Tada je bila bez posla, a novac joj je, osim za navedeno, trebao i za traženje posla u Austriji. Spominjala mi je i neke sudske troškove. Stalno je kukala pa mi se učinilo da joj je zaista teško. Odlučio sam joj pomoći jer sam i ja u mladosti bio u teškoj situaciji iz koje me financijski izvukao jedan čovjek i kojem sam novac vratio”, ispričao je prevareni.

Stalno tražila više novca

Kaže kako mu je Dijana pričala da je siromašna, da se rastala od muža.

“Odlučio sam joj financijski pomoći da ne bude socijalni problem pa sam otišao do nje u Rijeku. Otkrila mi je tada da je sa 16 godina napustila roditeljski dom na Rabu. Odlučio sam joj posuditi 200 kuna. Bila je zahvalna. Vjerovao sam joj na riječ da će novac vratiti. Djelovala je pošteno. I nisam tražio potpis kod javnog bilježnika. Kako je poznanstvo teklo i nije imala socijalnu pomoć, zamolio sam prijatelja Zorana iz Kastva da je prijavi na svojoj adresi. Učinio je to u rujnu 2014., a spojio sam je i sa svojim prijateljem pravnikom kako bi je savjetovao o njezinim pravima pa je ostvarila i socijalnu pomoć. Početkom 2015. počela se sve rjeđe javljati, a ja sam mislio da radi i da će mi vratiti novac”, kazao je.

Ona se u siječnju 2016. opet javila, rekavši da joj treba još sto eura. On joj je novac poslao preko Western Uniona, ostavivši i svoj broj računa za povrat novca. No novac Dijana nije vratila. Rajko kaže kako ju je ponudio i posao u Austriji, no ona ga je odbila.

Slao novac za sve i svašta

Tijekom 2016. posudio joj je novac 31 put, u ukupnom iznosu od 8245 eura.

“Zamislio sam to kao privatni kredit. Svrha slanja novca? Rekla je da joj treba za traženje posla, za dijete, za pokojnu baku, za troškove pogreba oca koji se navodno ubio, pa za upis u zemljišne knjige ostavinske nekretnine, pa za liječenje na psihijatriji, za nadgrobni kamen za tatin grob, za policijsku kaznu u Rijeci, za stan, hranu, porez, terapije za liječenje od raka, za autobusnu kartu i za stan u Zagrebu. Postao sam joj skrbnik, a to nije bila moja namjera. Počeo sam je tražiti da mi vrati pa je prijatelj pravnik sačinio ugovor o priznanju duga s pravom zaloga, koji je ona odbila potpisati. Nakon očeve smrti naslijedila je zemljište na otoku Rabu. Nije htjela dostaviti točne podatke o svojim nekretninama, no prijatelj pravnik ih je nabavio. Na kraju je tražila još 500 kuna koje mora dati nekoj osobi i da će onda doći potpisati ugovor, no nikada nije došla. Prevarila me i oštetila za ukupno 10.250 eura. Želim da je se kazni”, rekao je Rajko koji je novac dizao s Mastercarda.

Obitelj nije znala što radi

Kaže kako mu je cijela situacija pričinila velik stres.

“Za mene je sve ovo bilo vrlo stresno. Obiteljski sam čovjek. Oženjen. I za obitelj je sve bilo vrlo stresno jer nisu znali što radim”, zaključio je.