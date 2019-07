ŽENA NASRNULA NA BRAČNI PAR S DJETETOM U BUSU ZET-a: ‘Beba je odvedena na Rebro, ženi je otac promijenio lični opis’

U ZET-ovu autobusu došlo je jučer do fizičkog obračuna muškarca i žene

Jučer poslijepodne u ZET-ovom autobusu na liniji 207 u Zagrebu posvađali su se muškarac i žena, nakon čega je došlo i do tučnjave. Policija je dobila dojavu o sukobu oko 17.20 u Heinzelovoj ulici BB, na okretištu autobusa, pišu Vijesti.hr.

Glasno pričala na mobitel

Naime, u ZET-ovu vozilu izbila je svađa između žene srednjih godina i muškarca koji je bio u društvu supruge i djeteta u kolicima, napisao je na Facebooku jedan od svjedoga incidenta. Muškarca je zasmetalo što žena glasno priča na mobitel, pa joj je to prigovorio, rekavši da će mu probuditi bebu. Žena mu je na to uz pogrdne riječi odgovorila da to nije njezin problem te je nastavila dalje razgovarati.

Svjedok tvrdi da je žena potom nasrnula na bračni par s djetetom, a on im je priskočio u pomoć, obuzdavši ženine ruke. Međutim, u naguravanju žena je lakše ozlijedila bebu. Fizički sukob se nastavio i izvan autobusa gdje je otac djeteta udario ženu šakom u glavu. ”Lupio ju je šakom u glavu i složio je na pod. Beba je odvedena s crvenom ogrebotinom na čelu na Rebro, a i ova žena isto s malo promijenjenim ličnim opisom”, napisao je svjedok na Facebooku.

Ženi je slomljena vilica

Prema riječima prijatelja napadnute žene, u sukobu joj je slomljena vilica te trenutačno u KB Dubrava čeka hitnu operaciju. Glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba potvrdio je da se incident dogodio u vozilu na liniji 207 te je rekao da je taj autobus zamijenjen i vraćen u garažu s obzirom da je u njemu bilo tragova krvi.