DARUVARAC PUŠTEN NA SLOBODU: Prati ga policija jer se navodno sada on boji jedne skupine. Poznati i novi, mučni detalji, krvoločnog napada

Darko Kovačević, čovjek koji je zloglasno u cijeloj zemlji postao poznat pod svojim nadimkom Daruvarac, nad svojom bivšom djevojkom iživljavao se dulje od pola sata. Sve je počelo u WC-u gdje joj je glavu razbio o umivaonik. Brutalno premlaćivanje završio je udarcem nogom u glavu 18-godišnjakinje kad je pokušala ustati s poda.

Danas je isti nasilnik pušten na slobodu, javlja 24 sata. Istekao je rok koliko može biti zadržan u pritvoru. Tri puta tjedno mora se javljati na policiju, a Izvanraspravno vijeće općinskoga suda u Zadru odredilo mu je i zabranu približavanja i kontakt sa žrtvom i zabranu napuštanja prebivališta. Oduzeli su mu i dokumente.

Kako neslužbeno doznaje RTL, Daruvarac je dobio policijsku zaštitu odnosno pratnju do doma, jer se navodno boji navijačke skupine Tornado.

Cijela se ova mučna scena odvijala pred očima gostiju i vlasnika kafića. Tog je dana tamo radila konobarica Dragana Delić koja je, za razliku od ostalih svjedoka, osjetila grižnju savjesti, a potom je zbog svega toga doživjela psihički slom i završila u bolnici. Kad je doznala da bi ga mogli pustiti odlučila je javno progovoriti za Provjereno.

“Ja sam radila. Ušlo je njih šest, sedam. Njega sam prepoznala, Darka. Uplašila sam se. Čula sam da je prije maltretirao, kroz tih par dana što sam došla. Zvala sam odmah šefa da dođe jer ušao mi je u šank i sam uzeo piće”, prisjetila se Dragana te večeri.

Rekli su joj da se ne miješa

U jednom trenutku vidjela je kako Kovačević 18-godišnjakinju krvavog lica vuče za kosu iz WC-a. Kaže kako ju je vlasnik tada upozorio da se ne miješa.

“Svi su stajali i gledali, nisu htjeli ništa. Svi su bili preko 120-130 kila. To su svi njegovi prijatelji. Krešo mi je rekao da ne ulazim unutra i da se ne miješam. A vlasnica je bila vani na terasi s djetetom”, ispričala je.

“Znam da kad sam se digla, da mi je jedna ženska osoba rekla da zna da mi je teško, ali da je to ona zaslužila”, dodala je.

Nakon što je Kovačević izbacio svoje frustracije na 18-godišnjakinji, djevojku su odveli, a Dragani dali da joj odnese stvari. “Našla sam je preko puta ceste u drugom kafiću gdje sjedi doslovno polumrtva. Nije mogla disati, sva je bila u krvi. Ja sam mislila – da je bio još jedan udarac, ne bi preživjela. Osjećam se krivom što nisam mogla nešto napraviti. A mogla sam”, svjedoči konobarica koja je sve vidjela.

Policija potpuno podbacila

U obranu nesretne djevojke nije stao baš nitko, a ni policija se nije iskazala te večeri. Njihov posao odradila je majka pretučene djevojke koja je Kovačeviću ušla u trag nakon cjelonoćne potrage. U policiji su joj rekli kako on može biti uhićen za “dvije minute ili za dva mjeseca, ovisi gdje je on, je li ostao u Zadru ili je pobjegao”.

Uhićen je upravo zbog upornosti Ane Gurlice, majke pretučene djevojke, koja je policiji rekla gdje se nalazi Kovačević.

Protiv njega je dignuta optužnica te mu je određeno šest mjeseci istražnog zatvora koji istječu danas. Budući da suđenje nije gotovo, Daruvarac je pušten na slobodu.

Prijetnje i zastrašivanja

Majka djevojke progovorila je i o svemu što je proživljavala njezina obitelj, nakon što je agresivni manijak koji joj je umalo ubio kćer završio iza rešetaka.

“Primali smo poruke na mobitel da odustanemo od Kovačevića, od tužbe. Očito njegova djeca misle da ga ja tužim. Tuži ga državno odvjetništvo. Dakle, oni su pokušali utjecati na moju kćer da ona ne da svoj iskaz. I prijetili su nam. Zvali su nas na telefon. Njoj su govorili neka si spremi sprovod majci kao što je spremila ocu i da će nas ubiti radi toga što se sve vodi. Ja sam imala preko 107 poziva, isto kao i ona”, ispričala je gospođa Gurlica za Provjereno.

Prijetili su im na vratima, ostavljali bombonijeru na kućnom pragu kao poruku. Ana Gurlica ne radi od lipnja jer se boji ostaviti djecu samu.

I konobaricu svjedokinju su pokušali zastrašiti. Sjeća se trenutka kad su se susreli oči u oči. “Pogledao me i rekao da tko se s njim igra, gubi glavu”, kazala je svjedokinja Dragana Delić.

Vlasnica kafića promijenila priču, ali majka je sve snimila

Vlasnica kafića je, pak, na sudu promijenila priču. Iako je svemu svjedočila, na sudu je rekla kako ne zna ništa te da ništa nije vidjela. No, majka pretučene djevojke snimila je jedan od svojih razgovora s njom. “Toliki psihopat, toliki luđak. Ja ono u svojem životu onako brutalno nisam vidjela, da neko muškoga onako udari, a kamoli ono. Ja sam rekla što se nas tiče, ne dolazi u obzir u njegovu korist. Svjedočit ćemo samo istinu što je bilo i što je on napravio”, čuje se kako govori vlasnica kafića na jednoj snimci.

Suprug vlasnice priznao je da je čistio lokal od krvi, no svjedokinja kaže kako su majci djevojke bacali prašinu u oči. “Oni su sve to brisali dolje s onim nekakvim đogerima. Drugi dan me pozvao da dođem raditi i došla sam. Na podu nije bilo krvi, ali bilo je po stubama, stolovima, po WC-u. Osjetilo se. Tražio je od mene da to obrišem. Ja to nisam mogla, nisam htjela”, rekla je svjedokinja.

A iako nitko nije pomogao 18-godišnjakinji koja je krvarila po lokalu, pokušali su pomoći Kovačeviću, čovjeku koji ju je umalo ubio. Svjedokinja kaže kako su mu, kad je krenuo prema autu, rekli da bježi i da ode preko granice.

Pretučena djevojka dvaput je operirana, lice joj je bilo uništeno. Kovačević se, pak, na sudu brani neubrojivošću zbog kombinacije alkohola, droge i steroida. No, sudski vještak ocijenio je da je psihički i fizički zdrava osoba, ali emocionalno nezrela i izuzetno opasna za okolinu. “Takve osobe su agresivne prema drugima ili prema životinjama. Skloni su uništavanju imovine, krađama. Osobe s takvim strukturom osobnosti ne pokoravaju se socijalnim normama vezanim uz zakonito ponašanje”, ocijenio je sudski vještak psihijatar Denis Sabljar.

Ističe mu pritvor

Daruvarcu je istekao šestomjesečni pritvor koji mu je određen na prvom suđenju. Po zakonu, on je izašao iz pritvora te novo suđenje čeka na slobodi. Nakon početka suđenja, četiri mjeseca nakon napada, odvjetnik obrane tražio je izuzeće suca te je sve moralo ići na Vrhovni sud koji je predmet vratio tom sucu. On je potom rekao da odvjetnik obrane cijelo vrijeme zavlači kako bi Kovačević izašao na slobodu po isteku šest mjeseci pritvora, dakle danas.

No sudac se tada razbolio i zbog zdravlja otišao na bolovanje, a slučaj je dodijeljen drugom sucu, odnosno sutkinji. Ona je zakazala dva ročišta, no morala je otkazati i starom odvjetniku po službenoj dužnosti kojeg je sudac prije odredio kako bi, uvjetno rečeno, kontrolirao rad odvjetnika koji je izabran.