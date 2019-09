ŽENA KOJA JE PRIJAVILA ŠKARU U TEŠKOM JE PSIHIČKOM STANJU; Ispitat će četiri svjedoka, među njima je još jedna njegova žrtva?

Tijekom istrage trebalo bi ispitati četiri svjedoka, tri žene i muškarca. Među njima su dvije žrtve Škarina uznemiravanja i pravnica kojoj su se na to požalile te posrednik, preko kojega je Škaro žrtvi navodno ponudio 80.000 eura za šutnju

Damira Škaru, bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a i predsjednika Autokluba Siget policija sumnjiči za silovanje, spolno uznemiravanje i prijetnje. Nakon što je četiri sata proveo na ispitivanju u državnom odvjetništvu, gdje je aktivno iznosio svojhu obranu, porekao je sve što mu se stavlja na teret. No, Škari je određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Pritvor mu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela.

Njegov branitelj Krešimir Krsnik nakon određivanja istražnog zatvora novinarima je rekao kako je istraga tajna.

“Svatko od nas ima pravo na obranu i dok god postupak nije dovršen svi smo nevini. U zaštiti interesa prava obrane i nas morat ću podnijeti prijave protiv svih koji u javnost iznose podatke iz tajnog postupka”, kazao je Krsnik.

MJESEC DANA ISTRAŽNOG ZATVORA: Damir Škaro ostat će u pritvoru zbog silovanja i spolnog uznemiravanja

Ispitat će četiri svjedoka

Kako doznaje 24sata, tijekom istrage trebalo bi ispitati četiri svjedoka, tri žene i muškarca. Među njima su dvije žrtve Škarina uznemiravanja i pravnica kojoj su se na to požalile te posrednik, preko kojega je Škaro žrtvi navodno ponudio 80.000 eura za šutnju.

Škaro se suočava s dvije teške optužbe. Terete ga za silovanje i spolno uznemiravanje, dok je prijetnja “otpala” jer je sadržana u kaznenom djelu silovanja. Za kazneno djelo silovanja zapriječena je kazna zatvora od jedne do deset godina, dok je za spolno uznemiravanje, koje se ne progoni po službenoj dužnosti nego po prijedlogu oštećene, maksimalna kazna do jedne godine.

PREDSJEDNICA SE OGLASILA O HDZ-OVCU ŠKARI: Osudila je nasilje i žene pozvala da prijave svaki njegov oblik

Odvjetnica žrtve: Teško joj je sve to ponovno čitati i proživljavati

Morana Rabar, zagrebačka odvjetnica koja zastupa Škarinu žrtvu, rekla je za 24sata da je njezina klijentica u teškom psihičkom stanju.

– Strah je možda malo manji, ali ne u potpunosti. Ona je pod dodatnim stresom zbog svega. Teško joj je sve to ponovno čitati i proživljavati – kratko je rekla za 24sata.

Žrtva, inače zaposlenica Auto kluba Siget, novinarima emisije ‘Provjereno’ Nove TV emotivno je ispričala što je proživjela.

– U AK Siget počela sam raditi prije dva mjeseca. Bila je radna subota, a on mi je prišao s leđa i napao me. Primio me oko struka, nabio me na sebe i stavio mi ruku u grudnjak. Uspjela sam se istrgnuti, a on mi je rekao da prestanem s tim. Da se ne otimam. Lijevom rukom držao je obje moje ruke. Molila sam ga da prestane. No on nije prestao, već mi je rekao da će raditi što hoće i da će me silovati. Pokušala sam se izvući, međutim zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo mi ruku u gaće… Najgore je što se nisam uspjela izvući. Rekla sam mu da prekine, da stane. Nije prestao, a ja sam doslovce izgubila svijest – kroz suze i jecaje pričala je Škarina žrtva. Dva dana kasnije liječnici je ispričala što joj se dogodilo. Nekoliko sati nakon što ga je prijavila policiji, poslao joj je poruku: “Kako su ti djeca?”. Tvrdi i da joj je Škaro, koji se u tom trenutku već nalazio u BiH, preko posrednika ponudio 80.000 eura za šutnju.

CURI SVE PRLJAVIJI VEŠ DAMIRA ŠKARE, OGLASIO SE I PREDSJEDNIK HAK-a: ‘Žao mi je te žene, ali vjerujem da ona nije jedina. On je u AK Siget i zakon i sud’

Traže zabranu emitiranja Provjerenog

Inače, Škarin odvjetnik je danas kazao da su podnijeli izvanrednu mjeru da se današnja najavljena emisija koja će biti javno emitirana na Novoj TV zabrani.

“Svatko ima pravo na obranu. Dokle god postupak nije dovršen, svi smo mi nevini…., kazao je Krsnik.