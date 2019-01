ŽENA KOJA JE PREŽIVJELA TORTURU NAGRAĐIVANOG ZADARSKOG POLICAJCA: ‘Ni sama ne znam koliko je puta na meni slomio stolac’

Žena umirovljenog zadarskog policajca Stjepana Čvrka (45) ispričala je kakvo je nasilje proživljavala u braku

U ispovijesti za Jutarnji list, Antonija Čvrk, žena umirovljenog zadarskog policajca Stjepana Čvrka (45), ispričala je kakvu je torturu i nasilje proživljavala tijekom braka s ovim nagrađivanim policajcem s kojim ima troje djece.

Zbog nasilja obiteljskog nasilja Antonija je s djecom neko vrijeme provela u sigurnoj kući, no ni tamo nije imala mira budući da ju je Stjepan pronalazio.

Sa Stjepanom se upoznala na poslu u policijskoj postaji dok je radila na odjelu za izdavanje dokumenata. U početku se sve činilo u redu, imao je “fine manire”, no sve je to vrlo brzo nestalo.

Antonija je ispričala kakvu je posljednju eskalaciju nasilja preživjela krajem prošle godine.

Istukao je i prijetio smrću

“Na godišnjicu braka 12. prosinca 2018. došao je s prijateljem s kojim u fušu radi fini kamen. Malo smo popili, bili smo u Kožini gdje su oni usput nešto odvezli. Pritom je vikao i psovao. Govorili su mi da sam glupa glupača. Odjednom je odlučio da se kući po mraku vraćam pješice. Udario me šakom u glavu i bacao me po autu kao vreću krumpira.

On kad pije, sav se izobliči. Pjena i voda mu krenu na usta. Udario me šakom u glavu. Krv mi je šikljala iz glave. Probušio mi je jaknu. Jedva sam izašla iz auta pa me počeo gušiti vičući prijatelju: ‘Ubit ću je’. Mislila sam da sam gotova”, ispričala je Antonija Čvrk za Jutarnji list.

Mazao se po licu njezinom krvlju

Požalila se da ni sama ne zna točno koliko je puta suprug “na njoj razbio stolicu” te ispričala kako je u trenutku dok se borila za život primijetila da Stjepan rukom maže svoje lice njezinom krvlju.

“Krv je šikljala, a on je s krvavom rukom počeo sebe mazati po licu i vikati prijatelju: ‘Jel vidiš da je ona mene udarila?’ Otrčala sam do neke kuće, ali me Stjepan sustigao i ponovno udario u glavu. Odvukao me do auta, a ja sam se zaključala u prijateljev kombi po čijem je staklu Stjepan lupao i vikao da će me ubiti.

Oči su mi bile otečene i ništa vidjela nisam. Prijatelj me odvezao kćeri u čijem je stanu već bio Stjepan. Prijetio mi je da ću završiti u kolicima. Muž me tukao kao pravi policajac. Znao je gdje udariti bez da ostanu veliki tragovi. Brzo je tu noć došla policija pred kojima je on počeo galamiti da sam ja samu sebe izmlatila”, nastavila je svoju priču Antonija.

Osušen za nasilje od 2013. do 2015.

Stjepan Čvrk, dva puta nagrađivani policajac pravomoćno je osuđen na šest mjeseci rada za opće dobro i uvjetnu kaznu od godinu dana zatvora za prijetnje smrću, obiteljsko nasilje i zlostavljanje djeteta od 2013. do srpnja 2015.

Čvrk je, stoji u presudi, jednom prilikom pred djecom repetirao pištolj u koji je stavio spremnik s mecima prijetio Antoniji da će ubiti i nju i sebe, a drugom prilikom joj je prijetio da će je zaklati kuhinjskim nožem.

Kako piše Jutarnji list, jednom ju je i gurnuo preko balkonske ograde držeći je za donji dio tijela. Antoniju je u oba slučaja spasilo jedno dijete.

Branio se da je bio pod stresom

Čvrk se branio da je na poslu bio pod stresom, da su ga mučila dva kredita u ‘švicarcima’, nakon čega je počeo pretjerivati s alkoholom. Na sudu je tvrdio da mu je iskreno žao, da su se obiteljske prilike poboljšale te je sud molio da ga poštede zatvora jer neće moći vraćati kredite.

Supruga i jedno dijete molili su sud da Stjepan ne završi u zatvoru jer se, navodno, popravio tako da žive “idealnim obiteljskim životom”.

“Obitelj je kroz 2018. bila pod tretmanom Centra za socijalni rad, ali cijelo to vrijeme nije imala bilo kakvih primjedbi na ponašanje supruga. Ona ga sada tereti i za neka navodna kaznena djela počinjena prije nego što je on pravomoćno osuđen”, rekao je Čvrkov odvjetnik Antonio Vedrić.

Umirovljen na vlastiti zahtjev

Čvrk je krajem 2017. umirovljen na vlastiti zahtjev. Prvi put je zbog nasilja i prijetnji supruzi kazneno prijavljen 4. 10. 2017. te ponovno 12. 12. 2018. zbog istih razloga, piše Jutarnji list.