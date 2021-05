‘ZDRAVKO MAMIĆ ĆE U PRORAČUN UPLATITI 52 MILIJUNA KUNA’; Njegov odvjetnik Miljević tvrdi: ‘On to želi platiti hrvatskom narodu’

Mamićev odvjetnik potvrdio je da njegov klijent namjerava platiti cjelokupni iznos

Veljko Miljević, odvjetnik Zdravka Mamića, tijekom gostovanja na N1 govorio je i o jučerašnjem svjedočenju svog klijenta u statusu osumnjičenika ispred Kantonalnog tužiteljstva u Livnu. Miljević se osvrnuo i na pravomoćnu presudu osječkog Županijsko suda prema kojoj Mamić treba vratiti novac u državni proračun.

“Zdravku Mamiću je zbog jednog jedinog djela iz te presude Županijskog suda u Osijeku naloženo da uplati Državnom proračuna, a ne Dinamu i da bi ih Zdravko Mamić i njegova obitelj trebala uplatiti u državni proračun.

Objavljen je nalog suca izvršenja Županijskog suda u Osijeku i stavljen je na oglasnu ploču, iako je imao urednu adresu na koju prima sve pozive. Ovo je objavljeno na oglasnoj ploči, neka on plati 25,5 milijuna, odnosno 26 milijuna kuna. Ja sam na to odgovorio da je to potpuno nerazumljivo i da ne znamo zašto bi se to platilo i kome i kako su baš došli do tog iznosa, kako se plaća višak ako je utvrđena nemogućnost plaćanja iznosa koji bi trebalo platiti”, rekao je Miljević za N1.

ODVJETNIK ZDRAVKA MAMIĆA: ‘Petosatni iskaz mog klijenta odgovara sadržaju USB sticka’

‘Mamić će platiti iznos od 52 milijuna kuna, ali hrvatskom narodu’

Mamićev odvjetnik potvrdio je da njegov klijent namjerava platiti cjelokupni iznos.

“Zdravko Mamić misli platiti naznačeni iznos i ne samo taj od 25,5 milijuna već cjelokupni iznos uz pomoć svojih prijatelja, ali ima izričitu želju da to dođe Republici Hrvatskoj i narodu Republike Hrvatske. Njemu je to naznačeno u tom oglasu, tu je naznačen rok od osam dana koji je isticao jučer ili prekjučer.

Ja sam obavio s njim razgovore i on je sam izrazio ovu želju. Zdravko Mamić je mene ovlastio da mogu baratati s tom informacijom. Zdravko Mamić želi to platiti, platit će cjelokupni iznos od 52 milijuna kuna, ali hrvatskoj državi i hrvatskom narodu”, kaže Miljević.

MAMIĆ STIGAO NA ISPITIVANJE U LIVNU: Samo je prošao kraj novinara; Sve nadzire zamjenica ravnatelja USKOK-a

Kako je Mamić DORH-u predao USB stick?

Upitan kako je Mamić DORH-u predao USB stick, Miljević kaže da to nije išlo preko njega niti je on to odobrio.

“Išlo je preko drugih osoba koje ja sad neću otkrivati, ali to su bile pogodne osobe koje su to mogle predati Državnom odvjetništvu. Nisam mogao potvrditi sve dok Državno odvjetništvo nije potvrdilo da je preuzelo stick. Koliko se radilo od 8. listopada pa eventualno do kraja siječnja je vrlo upitno. Sasvim sam siguran da su u veljači brojne dokazne radnje zaista i provedene”, rekao je Miljević.

Potom je pojasnio što se jučer događalo u Kantonalnom tužiteljstvu u Livnu. “Jučer je Zdravko Mamić u uvodu svog iskaza pred Kantonalnim tužiteljstvom odmah predao dva sticka, jer je radnju putem sistema međunarodne pomoći provodilo kantonalno tužiteljstvo u Livnu. To su dva istovjetna sticka. Jedan je predan Kantonalnom tužiteljstvu u Livnu, a drugi prisutnoj zamjenici ravnateljice USKOK-a”, objasnio je Veljko Miljević za N1.