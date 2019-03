ZBOG SINA NASILNIKA SPAVA ODJEVENA, U AUTU IMA SPREMNU TORBU ZA BIJEG: ‘Naučio sam klati, nije mi problem zaklati’

Zbog stravičnih prijetnji, majka je znala noćima ostati budna odjevena u krevetu kako bi što brže pobjegla ukoliko joj se sin približi

“Naučio sam klati i nije mi problem zaklati čovjeka”, urlao je rastavljeni otac troje djece, 44-godišnji T. I. na svoju majku i očuha tog kobnog dana u veljači kada su nasilje i prijetnje ponovo eskalirale u kući u jednom malom mjestu nedaleko od Rijeke, piše Novi list.

‘Kako bi ga zaklao da nije sahranio sina’

Iako je u rujnu prošle godine pušten iz zatvora, 44-godišnjak nastavio je i dalje na isti način maltretirati svoju majku i očuha. Zbog čestih ispada gnjeva, njegova majka u svojem osobnom automobilu ima uvijek spremnu torbu sa stvarima u slučaju da mora pobjeći iz kuće.

Nakon što se njegov očuh i majka vratili sa sprovoda sina njegova očuha, 44-godišnjak koji je u tom trenutku bio pod utjecajem alkohola zaprijetio je svojem očuhu “kako bi ga sad zaklao da nije sahranio sina, da će ih pobiti”. A kako bi se spasili o nasilnika, zaključali su se u konobu. Očuh je, nakon tog incidenta, napustio zajedničko kućanstvo, dok je majka ostala živjeti s nasilnim sinom koji joj je nastavio prijetiti s riječima da će ih sve poubijati i da će im on presuditi.

Zbog stravičnih prijetnji, majka je znala noćima ostati budna odjevena u krevetu kako bi što brže pobjegla ukoliko joj se sin približi. Kako bi izbjegla vlastitog sina, provodila je noći kod svojih prijateljica, baš kao i kada joj je on u veljači ove godine ponovo pijan zaprijetio da će ih sve pobiti.

Zatvorska kazna od dvije godine

On je 21. veljače došao kući pijan oko 16 sati, pa ponovo je napao svoju majku, vikao i divljao po stanu. Udarao je po stolu govoreći joj da je uništila državu koju je on stvorio, prijetio joj je da će ubiti zbog čega se njegova majka zaključala u toalet sve dok on nije napustio kuću i potom je potražila pomoć policije.

Nasilnom sinu naknadno je izmjereno 1,06 promila alkohola u krvi. On je do sada osuđivan za raznovrsna kaznena djela, između kojih i za prijetnje, dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom, za nasilničko ponašanje te za kaznena djela nanošenje teških tjeslenih ozljeda.

Protiv njega u tijeku su još tri kaznena postupka zbog prijetnji na štetu majke, a datiraju iz lipnja prošle godine. Zbog toga tužitelj traži da se svi ti postupci objedine i vodi jedinstveni kazneni postupak uz prijedlog da mu samo za ova potonja kaznena djela sud izrekne bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju dvije godine.

Osude nisu djelovale na njega

Na ispitivanju je negirao kaznena djela, iako nije sporio da je dolazilo do obiteljskih svađa tijekom kojih je psovao majku, osobito kada bi popio. Nasilnik je tvrdio da ga majka izaziva i da ne želi prihvatiti njegovu djevoku, te da želi upravljati njegovim životom. Međutim, majka je policiji potvrdila da je sin nasilan i da to traje duži vremenski period.

U optužnom aktu koji je podignut protiv 44-godišnjaka navodi se da je “nasilniku neophodno odrediti i produljivati istražni zatvor u vremenu zakonom propisano, proizlazi iz svih ovih okolnosti jer unatoč brojnim osudama i izdržanim kaznama zatvora on i dalje čini kaznena djela, zapravo sva dosadašnja osuđivanja na njega nisu djelovala, kriminalno ponašanje mu je u krvi, a postoji i opasnost da i dalje čini kaznena djela ukoliko bi se ponovo našao na slobodi”, piše Novi list.