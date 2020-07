ZBOG ČEHINJE DIGNUTO 15 HGSS-OVACA I VOJNI HELIKOPTER: Odlučila je popeti se na Biokovo u sandalama; našli su je dehidriranu

Spasioci tvrde da je 62-godišnja Čehinja pogriješila time što se odlučila sama nastaviti penjati, nosila je sandale, nije imala vode, niti majicu dugih rukava

Prije koji dan ministar turizma Gari Cappelli je u Rijeci razdragano dočekao prvi vlak s petstotinjak čeških turista koji su odlučili posjetiti našu obalu. Česi su tradicionalno među najbrojnijim gostima u Hrvatskoj, a bije ih glas da lako upadnu u nevolje. Tako je u nevolju upao stariji bračni par iz Češke koji je išao planinariti na Biokovo. Nakon što su se izgubili, 62-godišnjakinja je upomoć zvala Hrvatsku gorsku službu spašavanja.

Nije vidjela more, već autocestu

“U trenutku kad smo je pronašli žena je već bila vidno dehidrirana. Bila je u blizini vrha Sveti Paškal, zapela je sa sjeverne strane. Nazvala je i rekla nam je da ne vidi more nego autocestu. Išle su dvije ekipe HGSS-a iz Makarske, njih desetak i nas četvorica iz Splita te četiri člana posade helikoptera HRZ-a. Tražili smo je pola sata, pa smo se prizemljili. Nazvali smo je ponovno i potvrdila nam je da nas je vidjela. Ponovno smo dignuli helikopter, spustili jednog spašavatelja i sletili nekih 500-metara od njih. Nije bila ozlijeđena, ali je bila vidljivo u panici, dehidrirana i umetena od sunca. Ipak je gore stajala od podne do dva. Možda bi i mogla naći nešto malo hlada, ali onda je mi ne bismo uočili”, ispričao je za 24 sata spasilac Marin Gojak.

Četiri početničke greške

Istaknuo je kako je ovo još jedan od primjera u kojem ljudi podcjenjuju planinu, jer nisu spremni i adekvatno opremljeni za penjanje.

“Prvo je pogriješila što je nastavila sama prema vrhu nakon što joj se suprug požalio da ga boli noga i vratio se u u podnožje. Drugo, imala je nekakve sandale, imaju one dobar potplat, ali to su i dalje sandale. Nije imala dovoljno vode. Nije imala ni majicu dugih rukava u rezervi, a da je nismo našli, možda bi pala i noć, a na planini znaju viti neugodne noći”, rekao je Gojak i dodao da je žena pratila stazu, ali je u jednom trenutku odlučila skratiti put do vrha i izgubila se.