ZAVADLAV SE NIJE IZJASNIO O KRIVNJI ZA UBOJSTVA; Roditelji ubijenih svjedočili: ‘Sin mi je bio centar svijeta, osuđen sam na život u mraku’

Zavadlav, kojemu je jutros čitanjem optužnice počelo suđenje za teško ubojstvo Marina Ožića Paića (25), Marina Bobana (25) i Juricu Torlaka (38), se sutkinji Višnji Strinić nije želio izjasniti o krivnji niti iznositi svoju obranu, koju može dati bilo kada tijekom sudskog postupka

Filip Zavadlav (25), optužen da je u siječnju ove godine u Splitu zbog osvete iz automatske puške ubio trojicu muškaraca koji su navodno prijetili njegovu bratu, u srijedu je na splitskom Županijskom sudu odbio izjasniti se o krivnji.

Zavadlav, kojemu je jutros čitanjem optužnice počelo suđenje za teško ubojstvo Marina Ožića Paića (25), Marina Bobana (25) i Juricu Torlaka (38), se sutkinji Višnji Strinić nije želio izjasniti o krivnji niti iznositi svoju obranu, koju može dati bilo kada tijekom sudskog postupka.

OTAC UBIJENOG MLADIĆA NA SUĐENJU ZAVADLAVU: ‘Moj sin je ubijen greškom, upucan s leđa i ostavljen da umre u lokvi krvi’

Svjedočenje majke ubijenog Bobana

Prva je svjedočila Marijana Knežević, majka ubijenog Bobana, koja je sudu ispričala da je njen sin imao problema sa zakonom, da je dvije godine proveo u Odgojnom zavodu u Turopolju nakon čega se “smirio”, zaposlio se i čak podigao kredit te počeo graditi kuću.

Pogledaj fotogaleriju

“Ovo sve je za mene šokantno. U vrijeme zločina bila sam izvan Hrvatske, a sve sam doznala iz medija. Moja sedmogodišnja kći je sve vidjela s obzirom da se ubojstvo dogodilo ispred naše kuće. Ne znam s kim se družio moj sin, samo znam da je spominjao Juru Torlaka, dok za Marina Ožića Paića nikada nisam čula”, kazala je Knežević.

Dodala je da je Zavadlav ljeta provodio u Jelsi na Hvaru, tamo je dolazio i njegov brat Stanislav, volio je motore “i koliko znam, osim marihuane drugo ništa nije konzumirao”.

DETALJI SA PRVOG ROČIŠTA ZAVADLAVU: ‘Filip se osjeća dobro, bojao sam se da neću to iskontrolirati’

Majka ubijenog Bobana: ‘Nemam saznanja da mi je sin bio koga iznuđivao’

Svjedokinja je ustvrdila kako nema saznanja kako je njen sin bilo koga iznuđivao, a na upit tužitelja odgovorila je da ona osobno ne pozna obitelj Malvasiju, no zna da je njen sin želio prodati motor Jerku Malvasiji. Riječ je o motoru na kojem je ubijen njen sin.

Vlado Ožić Paić, sin ubijenog Marina, u svom je vrlo emotivnom iskazu otkrio da je u vrijeme ubojstva sina bio u Sarajevu, kada je doznao što se dogodilo. Marina je, kaže, stalno zvao na mobitel, a na kraju mu se javio njegov prijatelj i rekao mu da mu je sin “ubijen greškom”.

Otac ubijenog Ožića Paića: ‘Sin mi je nevin ubijen ko pas s leđa’

Svjedok je sudu rekao i da njegov sin nema nikakve veze s cijelom situacijom, da nikoga nije iznuđivao, da je nevin i “ubijen ko pas s leđa”, ostavljen da se uguši u svojoj krvi, dok se ubojica išao kući​ presvući. Umjesto njega cilj je Zavadlavu bio ubiti Jerka Malvasiju, tvrdi svjedok Ožić Paić.

“Nadam se da će sud i odvjetništvo odraditi ovaj posao, da se ovakva stvar nikada više neće i ne smije dogoditi. Uzeo je pravdu u svoje ruke. To se više nikada ne smije dogoditi. Moj je sin ubijen greškom zbog motora. Moj sin je bio moj centar svijeta, moje sunce oko kojega sam se ja vrtio. Sada sam osuđen živjeti u mraku”, poručio je.

I on je tijekom svjedočenja sudu kazao kako mu je sin imao problema sa školom i ponašanjem, bio je čak i uvjetno osuđen, no završio je školu i polako počeo “dolaziti k sebi”.

“Prije nego je ubijen, bio je na trčanju po Marjanu. Vratio se kući, istuširao i sebi u restoranu naručio ručak te izašao. Ubijen je kada je motorom išao po ručak u jedan restoran na Šperunu”, naveo je. Par mjeseci prije nego je ubijen, policija je kod njegova sina pronašla heroin, no otac je uvjeren kako mu je drogu netko podmetnuo. Policija je bila u pretresu stana i nakon ubojstva te tamo pronašla drogu.

ŠTO FILIP ZAVADLAV RADI U ZATVORU DOK ČEKA ROČIŠTE? ‘Nabio’ je mišiće i dobio 10 kg, a javila mu se i jedna djevojka

Svjedok: ‘Čuo dam zvukove kao da su se sudarili automobili’

Svjedok kobnog događaja bio je tamošnji stanovnik Šperuna Gerard Denegri, koji je kazao kako je prvo u dva navrata čuo zvukove kao da su se sudarila dva automobila.

Kada je došao do prozora svoga stana, rekao je, na trgu je vidio motor na podu i do njega jedno tijelo. Ubrzo je ugledao ekipu Hitne pomoć kako na nosilima nose drugo tijelo. Očevid je trajao do 23 sata, nakon čega je jedan policajac došao u njegov stan i uzeo izjavu.

Zavadlavov zločin

Filip Zavadlav optužen je da je 11. siječnja 2020. godine u splitskom gradskom naselju Varoš, prema prethodno donesenoj odluci i planu, a u cilju bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegova brata Stanislava i njega, protupravno nabavio automatsku pušku kojom je ubio Bobana, Torlaka i Ožića Paića.

Tužiteljstvo ga tereti za pet kaznenih djela – tri teških ubojstava, dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te nedopušteno posjedovanje oružja.

Optužen je da je ubojstva dobro isplanirao, nabavio krajnje ubojitu pušku i veliku količinu municije. U njegovu mobitelu pronađeni su videozapisi na kojima je snimljen kako na nepoznatom i nenaseljenom mjestu u ruci drži automatsku pušku, najvjerojatnije “kalašnjikov”, te ispucava više streljiva u improviziranu metu, odnosno metalnu bačvu na udaljenosti od 50 metara.

Šerić: ‘Filip Zavadlav je pod terapijom’

Branitelj optuženoga, odvjetnik Branko Šerić, je nakon rasprave novinarima izjavio kako je njegov branjenik pod terapijom.

Naveo je kako nije imao nikakvih pitanja na spontani i iskreni iskaz Vlade Ožića Paića. “Bitne stvari za obranu je on sam izjavio, a zaključke vam neću donositi jer bi ispale sugestije. Ako ste vidjeli optužnicu i motivaciju koja se mom klijentu stavlja na teret, lako i sami možete zbrojiti što je to bitno rečeno”, kazao je Šerić.

Suđenje se nastavlja sutra saslušavanjem novih šest svjedoka.