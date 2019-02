ZAUSTAVILI KOMBI I PRISLILI ZAŠTITARA DA IM PREDA NOVAC: Pljačkašima zaštitarskog kombija na Žitnjaku ukupno 23 godine zatvora

Petoricu okrivljenika tereti se da su sredinom prosinca prošle godine na raskrižju Ulice grada Gospića i Slavonske avenije presreli zaštitare koji su kombijem prevozili novac iz poslovnice OTP Banke u Ulici Divka Budaka. Optuženi su uperili oružje u zaštitare i jednog od njih prisilili da otvori tovarni prostor, te su mu zatim naredili da im preda kofere s novcem, što je zaštitar, uplašen za vlastiti život i učinio

Zbog pljačke 320.000 kuna iz zaštitarskog kombija na zagrebačkom Žitnjaku u prosincu 2017., u ponedjeljak su na Županijskom sudu na ukupno 23 godine zatvora osuđeni Željko Vrbat, Branislav Kovačević, Denis Šagut, Romeo Tole i Jasmin Mujkić.

Zatvorska kazna

Vrbat i Kovačević su osuđeni su na četiri godine i 11 mjeseci zatvora, dok su Tole i Šagud osuđeni na po četiri godine i 10 mjeseci svaki. Mujkić je osuđen na tri godine i osam mjeseci zatvora, a svima im je produljen istražni zatvor u kojem su od uhićenja u prosincu 2017.

“Naš subjektivni dojam o nekom od počinitelja nije odlučan za odluku o kazni. Tužiteljica je u završnoj riječi za Vrbata govorila da je on organizator cijele te priče. Možda je to i točno, no u optužnici se ne navodi da je organizator već da je vozač, a sud je prilikom donošenja odluke o kazni vezan činjeničnim opisom optužnice. Nadalje, to što se protiv njega vodi nekoliko postupaka nije odlučno jer niti jedan od tih postupaka nije pravomoćno okončan pa je on zakonski neosuđivana osoba”, kazala je u obrazloženju presude sutkinja Renata Miličević.

Priznali su djelo

Vrbat je dosad uhićivan zbog nekoliko razbojstava u kojima je većinom bio vozač, a kako niti jedan od tih postupaka nije pravomoćno okončan, on je zakonski neosuđivan.

Osim za razbojstvo svi osim Mujkića bili su optuženi i za krivotvorenje registracijskih oznaka, jer su na vozilo s kojim su počinili razbojstvo stavili nepripadajuće tablice. Uz to Kovačević i Vrbat teretili su se i za prijetnju policajcu koji ih je prvi pokušao spriječiti u bijegu. Svi su optuženici priznali djelo, što im je cijenjeno prilikom izricanja kazne.

Pojašnjavajući zašto je okrivljenicima produljen pritvor, sutkinja je navela kako je motiv počinjenja djela bilo stjecanje nepripadajuće imovinske koristi.

Uperili pištolj i prisili zaštitara da otvori tovarni prostor

“Nitko od optuženih, osim Vrbata, nema posao ni stalnog izvora prihoda pa im je pritvor produžen zbog opasnosti od ponavljanja djela, a jednom od optuženika i zbog opasnosti od bijega”, zaključila je sutkinja.

Petoricu okrivljenika tereti se da su sredinom prosinca prošle godine na raskrižju Ulice grada Gospića i Slavonske avenije presreli zaštitare koji su kombijem prevozili novac iz poslovnice OTP Banke u Ulici Divka Budaka. Optuženi su uperili oružje u zaštitare i jednog od njih prisilili da otvori tovarni prostor. Zatim su mu naredili da im preda kofere s novcem, što je zaštitar, uplašen za vlastiti život i učinio.

Razbojnici su se zatim dali u bijeg, ali ih je pokušao zaustaviti policajac u kojeg su uperili oružje i prisilili ga da legne, a kada se sklonio iza svog automobila odjurili su s plijenom prema istoku grada.