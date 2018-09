ZATVORENIKU POKAZIVAO UKRUĆENO SPOLOVILO, VIKAO DA JE KURVA I TRAŽIO DA GA ZADOVOLJI: Sud u Splitu ga oslobodio optužbi

‘Na odjelu postoji soba za druženje gdje smo gledali televizor i nekoliko puta je I.B. dolazi do mene, skidao hlače, pokazivao ukrućeno spolovilo i tražio da ga oralno zadovoljim i pozivao me na spolni odnos. Sve se to događalo pred drugim zatvorenicima i meni je bilo neugodno’

Županijski sud u Splitu potvrdio je presudu sisačkog Općinskog suda po kojoj je 32-godišnji zatvorenik I.B. iz Kaznionice u Glini oslobođen optužbe za nametljivo ponašanje, jer je u više navrata pokazivao ukrućeno spolovilo drugom zatvoreniku.

Točnije žalba na prvotnu presudu je odbijena, a u presudi iz Siska obrazloženoje da 32-godišnjak nije mogao počiniti takva djela jer ima dvoje djece pa se smatra da je seksualno orijentiran prema ženama, te da sud ne može vjerovati da je takvo zlostavljanje moguće u sustavu kao što je kaznionica, piše Slobodna Dalmacija

Četiri mjeseca pakla

U optužnici je, pak, stajalo da je 32-godišnjak tijekom četiri mjeseca u 2013. skidao hlače i pokazivao ukrućeno spolovilo zatvoreniku T.N. pritom mu govoreći: “Puši mi k…., j…. bih te!” Uz to ga je pozivao na spolni odnos.

I.B. je pred sudom u Sisku odbio krivicu navodeći kako je s T.N. mogao biti samo u radnim sobama gdje nisu bili sami, gdje je bilo zatvorskih čuvara i nikako nije mogao učiniti to za što ga se optužuje. “Nemam nikakvih seksualnih sklonosti prema osobama istog spola, nisam peder. Živim sa ženskom osobom s kojom očekujem dijete, a prije toga sam živio s drugom partnericom. Jednom zgodom sam došao u sukob s T.N. te sam ga udario šalicom. Imao sam stegovni postupak i bio sam u samici zbog toga”, iznio je optuženi u obrani.

Događaj u sobi za druženje

T.N. je, pak, tvrdio suprotno navodeći kako je u lipnju 2013. prebačen u odjel na kojem se sobe nisu zaključavale te su se zatvorenici mogli slobodno kretati. “Na tom odjelu bio je smješten i I.B., koji je znao dolaziti u moju sobu, ponovno mi govoriti da sam kurva i prostitutka, a ponekad me pokušavao dirati i uhvatio bi me za stražnjicu. Par puta me promatrao dok sam se tuširao. Na odjelu postoji soba za druženje gdje smo gledali televizor i nekoliko puta je I.B. dolazi do mene, skidao hlače, pokazivao ukrućeno spolovilo i tražio da ga oralno zadovoljim i pozivao me na spolni odnos. Sve se to događalo pred drugim zatvorenicima i meni je bilo neugodno, govorio sam mu da prestane jer ću ga prijaviti”, tvrdio je T.N.

Pravosudni policajci na suđenju su utvrdili da su zajednčke prostorije pod njihovim nadzorom te da se to nije moglo dogoditi, no jedan je zatvorenik opisao događaj u sobi gdje se gleda televizija potvrđujući priču oštećenika o skidanju, no i navodeći kako je optuženik kazao kako je to zezanje. Svjedok je ispričao da je on napustio prostoriju te da je sporni dvojac ostao, nakon čega ne zna što se događalo.