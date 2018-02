ZATVORENIK UMRO U SPLITSKOM ZATVORU JER NIJE BILO LIJEČNIKA: Država mora platiti visoku odštetu, a presuda bi mogla imati velike posljedice

U zatvoru u vrijeme smrti zatvorenika nije bilo liječnika, već se o zatvorenicima skrbi liječnik opće prakse, i to samo u jutarnjim satima.

U Splitu je donesena prva pravomoćna presuda kojom je utvrđena odgovornost zatvora za smrt zatvorenika. Županijski sud u Splitu obitelji liječenog ovisnika o drogama, koji je 2006. preminuo u zatvorskoj ćeliji u zatvoru na splitskim Bilicama, dosudio je ukupno 220 tisuća kuna na ime neimovinske štete te još 20.000 kuna na ime materijalne štete.

Uz dodane kamate, država će obitelji isplatiti ukupno oko pola milijuna kuna zbog ‘propusta u liječenju, odnosno neodgovarajućeg i nepravilnog rada zdravstvene i službe osiguranja unutar zatvora u Splitu’, prenosi Slobodna Dalmacija.

Udahnuo sadržaj iz želuca i ugušio se

Zatvorenik je 2006. preminuo nakon što je u večernjim satima udahnuo želučani sadržaj, pokazali su nalazi liječnika vještaka. Naime, zatvorenik je bio liječeni ovisnik o drogama te je uzimao niz lijekova – metadon, amyzol, fluzepam i apaurin. Svi nabrojani lijekovi kao nuspojave imaju mučninu i povraćanje, a istovremeno slabe refleks gutanja i disanja te dovode do poremećaja svijesti. Ukratko, zatvorenik je povraćao te se u nedostatku svijesti ugušio.



U zatvoru u vrijeme smrti zatvorenika nije bilo liječnika, već se o zatvorenicima skrbi liječnik opće prakse, i to samo u jutarnjim satima. Poslijepodne je terapije dijelila medicinska sestra, a noću se po potrebi zvala Hitna pomoć. Ista je pozvana i u slučaju preminulog zatvorenika, no nažalost prekasno. Kad ga je zatvorski čuvar primijetio da on ne reagira, već je bilo prekasno.

U zatvoru je trebao biti pod posebnim nadzorom liječnika

Sud u Splitu presudio je kako je zatvorenik trebao biti pod posebnim nadzorom zbog njegove povijesti bolesti. Naime, od trenutka kad je stigao u zatvore, on se već dvije godine nalazio pod terapijom. U zatvoru su trebali biti svjesni da je zatvorenik već dugo pod terapijom jakih lijekova koji lako mogu zakomplicirati stanje te je stoga zatvor trebao imati stručnu osobu koja bi i u noćnim satima mogla pružiti hitnu pomoć, s obzirom da zatvorski čuvari nisu posebno obučeni za takve slučajeve.

‘Pravo na zdravstvenu skrb ne podrazumijeva samo popisivanje određenih lijekova već i redovitu brigu o tjelesnom i duševnom zdravlju, odnosno stalni liječnički nadzor’, zaključio je sud.

Organiziranije liječničke skrbi u zatvorima već je godinama problematičan jer liječnici nisu baš ludi za karijerom u zatvorima, posebno kad se u obzir uzme činjenica da liječnika u zemlji ionako već nedostaje. Dosadašnji način organiziranja kroz suradnju s domovima zdravlja očito nije dovoljan. U 2016. godini umrlo je 11 zatvorenika, a isti je broj zabilježen i u 2015. godini.

“S obzirom na dosadašnju dubioznu sudsku praksu u identičnim pravnim pitanjima, jasno je da je zauzet nedvojben stav o odgovornosti države za organizacijske propuste unutar zatvorskog sustava. Posljedice iskazanog stava iz citiranih presuda bit će krupne, kako za zatvorenike, tako i za zatvorsku upravu”, kaže odvjetnik Dino Puljić za Slobodnu.