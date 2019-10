ZAŠTO JE ZADARSKI SUDAC PUSTIO SEDMORICU OSUMNJIČENIH ZA SILOVANJE MALOLJETNICE? ‘Procijenio je da su dovoljne mjere opreza’

Mladići su osumnjičeni da su gotovo godinu dana, dakle od kolovoza prošle godine do srpnja ove godine silovali tinejdžericu, a kako kaže prijava, silovanja su snimili mobitelom

Hrvatska javnost ostala je zgrožena odlukom zadarskoj Županijskog suda kada je sudac pustio osumnjičenih sedam mladića za višestruko grupno silovanje maloljetnice iz njihovih mjesta u okolici Zadra. Mladići su osumnjičeni da su gotovo godinu dana, dakle od kolovoza prošle godine do srpnja ove godine silovali tinejdžericu, a kako kaže prijava, silovanja su snimili mobitelom.

Navodno su je tim snimkama godinu dana ucjenjivali kako bi ju ponovno mogli silovati, a djevojci su prijetili da će te snimke poslati njezinim roditeljima i prijateljima ako ne pristane na odnose s njima. Dok se javnost pita zašto je sudac to učinio, novinari kojima se ispred Županijskog suda u Zadru obratio glasnogovornik suda Hrvoje Visković, pitali su se zašto on praktički krivi medije za takvu percepciju javnosti koja se stvorila.

Sudac procijenio da nema opasnosti od ponavljanja djela

“Sudac je procijenio da opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nema”, kazao je Visković, dodavši da su u petak privedena petorica mlađih punoljetnika, dobi od 18 do 20 godina. Nakon što ih je ispitao, sudac istrage ih je pustio uz mjeru opreza. Procijenio je da nema opasnosti od ponavljanja djela, a istražni zatvor zamijenio je mjerama opreza, jer postoji opasnost od utjecanja na žrtvu”, rekao je Visković za N1.

Dodao se u te mjere opreza ubraja zabrana približavanja žrtvi, zabrana komuniciranja sa žrtvom i dva puta mjesečno javljanje u policijsku postaju. O odluci suda trebalo bi biti brzo odlučeno, kaže Visković, a kao prilog tome navodi činjenicu da će se na odluku žaliti samo državni odvjetnik Kaže da ne zna hoće li se osumnjičeni žaliti na mjere opreza.

Za negativnu percepciju javnosti u vezi ovog slučaja prema glasnogovorniku krivi mediji

Novinari su Viskovića pitali o negativnoj percepciji javnosti sada kada su osumnjičeni za silovanje pušteni na slobodu. Vjerovali ili ne, on krivi medije.

“Percepcija javnosti je vođena bombastičnim napisima u novinama. Oni su jednostrani i stavljaju se radi čitanosti, a ne zbog onoga što se dogodilo. Zbog ovoga se često nepotrebno dižu tenzije”, komentirao je glasnogovornik suda.

O detaljima spisa nije mogao odgovoriti jer se radi o tajnoj istrazi i maloljetnicima, no kaznena djela o kojima se ovdje govori su silovanje maloljetne osobe i bludne radnje. U vezi snimki silovanja, Visković je komentirao da su one navodno postojale, međutim, da one u spisu ne postoje: “Protiv dvojice maloljetnika postoji prijava, ali nema ništa u smislu procesuiranja”, rekao je.

Sudac smatra da je njegovo rješenje ispravno

Novinari su pitali Viskovića je li sudac napravio grešku kada je osumničene mladiće pustio da se brane sa slobode, a glasnogovornik je kazao da “ne može odgovoriti na to pitanje jer je žalba tek upućena te da sudsko vijeće o tome treba odlučiti”.

“Ne mogu vam otkriti niz detalja iz istrage koji idu u korist moje odluke. Sve što sam mislio, napisao sam u odluci, smatram da je rješenje ispravno. Ne mogu vam ništa otkriti jer bih vam morao reći obrazloženje koje je tajno. Istraga je po zakonu tajna, a ne po mojoj odluci. Tako da vam ne mogu ništa reći”, rekao je za Index sudac Ivica Marković.