ZAŠTO JE SIN IZBO OCA DO SMRTI U DVORIŠTU KUĆE KOD DUGE RESE? On se brani šutnjom, ali obitelj misli da zna razloge

Nitko na sigurnošću ne može još reći što se dogodilo i što je sina natjeralo na prestrašan zločin

Marijan Perušić (40) ubio je u srijedu nožem svog oca Antona (61) u dugoreškom Mrežničkom Varošu, i to u dvorištu njihove obiteljske kuće. Kako javlja KAportal, 40-godišnjak, čiji je otac preminuo na mjestu, ići će u istražni zatvor. U DORH-u kažu da se razlog krije u opasnosti od nedopuštenog utjecaja na svjedoke u postupku i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. No, zašto je sin ubio oca nije poznato, a on svoj motiv krije i brani se šutnjom.

“Još uvijek nemamo motiv. Na nama je da dalje utvrđujemo sve činjenice ispitivanjem svjedoka i materijalnih tragova, kojih je dosta. Provest ćemo i psihijatrijsko vještačenje te nas možda sve to u konačnici dovede do razloga. Neposrednih očevidaca nema, a svjedoci koji bi mogli imati saznanja, majka i brat osumnjičenog, su privilegirani i mogu prihvatiti blagodat nesvjedočenja. U tom slučaju, to će nam biti teže”, rekao je za Jutarnji list Dubravko Skolan, zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu.

Jutarnji list doznaje iz kruga obitelji da je Marijan Perušić oca vjerojatno ubio u afektu, ipak, nitko na sigurnošću ne može još reći što se dogodilo i što je sina natjeralo na prestrašan zločin.

