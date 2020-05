ZAŠTO JE PAO ZRAKOPLOV S DVA VRSNA PILOTA? Postoji zapis konotrole leta, za sada je jasna jedna stvar

24-godišnji poručnik Luka Jagatić je prošle godine pristupio selekcijskom letenju i prvi samostalni let odradio prije 8 dana. “Do sada je ostvario otprilike 25 sati naleta. Ono što potvrđuju svi njegovi nastavnici i kolege je to da je zaista bila riječ o jednom od najboljih polaznika letačke obuke

U četvrtak poslije podne u padu školskog zrakoplova ZLIN, poginula su dvojica pilota hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Istraga o uzroku nesreće tek počinje. Za sada je samo jasno kako su taj dan uvjeti za letenje bili idealni, piše RTL, a poručnik Jagatić i natporučnik Novković su bili vrsni piloti.

‘Izrastao je u zaštitno lice’

31-godišnji natporučnik Marko Novković je letio u sastavu Krila Oluje od prošle godine, a njegov instruktor kaže da je slovio za jednog od najboljih pilota mlađe generacije.

“Pokazao se kao vrsni pilot i kroz obuku i kroz nastupe u Krilima Oluje. Štoviše, svojom energijom i entuzijazmom je u ovih godinu dana izrastao u zaštitno lice Krila Oluje, ali i kompletnom pristupu promidžbi vojnih pilota”, kazao je savjetnik Krila Oluje, pukovnik Damir Barišić.

24-godišnji poručnik Luka Jagatić je prošle godine pristupio selekcijskom letenju i prvi samostalni let odradio prije 8 dana. “Do sada je ostvario otprilike 25 sati naleta. Ono što potvrđuju svi njegovi nastavnici i kolege je to da je zaista bila riječ o jednom od najboljih polaznika letačke obuke”, kazao je Barišić.

‘Imamo nekakav zapis s kontrole leta’

Za sada je tek obavljen očevid.

“Jučer su izuzeta tijela koja su karbonizirana i prebačena su na patologiju. Bit će napravljena obdukcija. Imamo nekakav zapis s kontrole leta i to će biti izuzeto i dostavljeno, da li su oni komunicirali i što se dogodilo, jesu li uspjeli nešto reći i tako dalje”, rekao je zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Zadru Duško Berović.

Zlin je prebačen u vojnu bazu u Zemunik gdje će se dodatno vještačiti.

Nema crnu kutiju, nego puno jednostavniji uređaj

Načelnik Stožera 93. krila, pukovnik Boris Panić, za RTL Danas je rekao kako se nada da će rezultate istrage imati što prije Dodao je kako nije upoznat sa snimkom kontrole leta o kojoj je govorio županijski državni odvjetnik.

Istaknuo je kako zrakoplov nema crnu kutiju, negu prilično jednostavniji uređaj, no vjerojatno neće moći spasiti ni ono malo podataka koje je bilježio jer je uništen u padu.

To je vrlo rudimentaran i jednostavan uređaj i nije nešto što bi nazvali crnom kutijom. To je tzv. acceleration measuring unit koji u određenim trenucima leta mjeri opterećenja na zrakoplovu tijekom leta. Iz njega se mogu iščitati vrlo jednostavni podaci. Međutim, on sam nije napravljen tako da bi trpio velika opterećenja i da bi bio zaštićen od požara ili vlage. U slučaju ovog požara, a pogotovo nakon gašenja vodom, mala je vjerojatnost da će se iz njega nešto iščitati, ali ja bi ih volio da se pročita”, kazao je Panić.

Jučer obavljen redovan servis, i normalno je poletio

Ističe kako je zrakoplov održavan po svim pravilima struke, te kako je jučer pregledan i obavljen redoviti servis.

„Što se tiče ispravnosti zrakoplova, dan prije tog leta, znači prekjučer, na zrakoplovu su obavljeni redoviti radovi koji se obavljaju nakon svakih sto sati naleta. Poslije toga obavljen je i probni let i nakon njega avion je bio potpuno ispravan”, kazao je Panić te naglasio da se ti radovi rade na ispravnim zrakoplovima nakon svakih sto sati naleta. Dodao je da je jučer zrakoplov poletio potpuno ispravan.