POLICIJA OTKRILA DETALJE OBRAČUNA U SPLITU: ‘Ispalio je 36 metaka, a lovilo ga je 150 policajaca’, objasnili i zašto su ga ‘zaskočili’ u kafiću

Policija zasad ne može govoriti o motivu jer istraga traje. Istražuju i još tri osobe koje možda imaju veze s ovim djelom, ali nisu osumnjičene

Splitska policija na izvanrednoj press konferenciji iznijela je detalje jučerašnjeg masakra u tom gradu tijekom kojeg je ubijeno troje ljudi.

“Uhitili smo osumnjičenog za ubojstvo. Sve osobe koje se spominju imaju nekoliko desetaka prekršajnih i kaznenih prijava”, rekao je načelnik policije Dražen Vitez.

Preko 150 policajaca bilo je angažirano na ovom slučaju, uključujući i djelatnike prometne, interventne i specijalne policije. Pomogle su im i snage specijalne jedinice Lučko.

“Moramo zahvaliti i ljudima od kojih smo dobili iz imena, čak i ime i prezime osumnjičenih. Analizirali smo sve podatke, isplanirali aktivnosti i dva sata i 45 nakon toga smo uhitili osumnjičenog. Nije prižao otpor, priveden je i još traje kriminalistička obrada”, rekao je zamjenik načelnika Marko Serdarević.

Ispalio 36 metaka

Policija motiv zasad ne otkriva:

“Zasad ne možemo govoriti o motivu jer istraga traje. Istražujemo i još tri osobe koje možda imaju veze s ovim djelom, ali nisu osumnjičene za ubojstvo. Tijekom krvavog pohoda oštećena su i dva vozila, a u jednom vozilu nalazilo se dvoje ljudi koji nisu bili meta”, rekao je Ante Matković, načelnik Sektora kriminalističke policije.

Tijekom pohoda ispaljeno je 36 metaka tj. toliko čahura je policija pronašla, dodao je.

“Ove spomenute tri privedene osobe nemaju veze s izvršenjem ubojstva, ali imaju veze s nekim drugim kaznenim djelom. Jedna od tih osoba možda je isto bila meta napada”, pojasnio je Matković.

Polciija zasad nije utvrdila kako je osumničeni došao do puške kojom je ubio troje ljudi.

‘Zaskočili smo ga kad je bio povoljan trenutak’

Na pitanje kako je jedan osumnjičenih mogao piti kavu u kafiću, u kojem je uhićen, Matković je odgovorio:

“Ciljano smo tragali, zaskočili smo ga onda kad je bio najpovoljniji trenutak.”

Policija je dodala kako su ulazili u četiri objekta za koja su sumnjali da ih koristi osumnjičeni za ubojstvo.

Planirao smaknuti još dvoje ljudi?

U jučerašnjem masakru smrtno su stradali Marino Paić, Marin Boban i Jorica Torlak. Hicima iz puške ubio ih je navodno Filip Zavadlav, inače pomorac.

Filip Zavadlav je mladić sa splitskih Skalica koji je, prema neslužbenim informacijama, osim trojice sada pokojnih planirao smaknuti još najmanje dvije osobe od kojih je jedna Jerko M. Razlog je što su mu navodno maltretirali brata koji je ovisnik o drogi te je ostao dužan novac. Policija je nakon ubojstava pokušavala doći do Jerka M. kako bi ga sklonili na sigurnom ali on je to učinio sam.

Policija na pressici nije mogla potvrditi informaciju da je osumnjičeni htio ubiti još dvoje ljudi.