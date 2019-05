ZAŠTITAR DIVLJAČKI PREBIO MLADIĆA PRED NOĆNIM KLUBOM: ‘Umalo mi je ubio prijatelja! Krv je frcala na sve strane…’

“Prijatelj mi je ležao u nesvijesti. Okrenuo sam ga na stranu, izvadio jezik da se ne uguši. Molio sam ljude da zovu policiju i hitnu pomoć”

Noćas oko 4 sata ispred noćnog kluba Revelin u Dubrovniku dogodilo se teško premlaćivanje u kojem je jedan mladić zadobio teške tjelesne ozljede zbog kojih je zadržan na liječenju u Općoj bolnici Dubrovnik. Dubrovački list doznaje kako je 27-godišnjak deblji kraj izvukao u sukobu sa zaštitarom noćnog kluba.

Do nasilja je došlo ispred noćnog kluba, ispričao je prijatelj ozlijeđenog mladića.

“Sve se dogodilo u dvije – tri sekunde. Zaštitar ga je najprije udario šakom u glavu, od čega mi je prijatelj pao na tlo i dok je ležao u nesvijesti zaštitar je nasrnuo još jednom na njega dodatnim udarcem nogom u glavu”, rekao je Dubrovčanin za Dulist.

Napadnuti mladić teško je ozlijeđen

Mladić se trenutno nalazi na Traumatologiji OB Dubrovnik, a tek nakon pregleda specijaliste znat će se hoće li biti premješten u Split na daljnje liječenje.

Prijatelj kaže kako su u klub ušli bez problema te da ništa nije upućivalo na to da će noć ovako loše završiti.

“Ja sam pošao do šanka naručiti piće, dok mi je prijatelj ostao ispred bine. U klubu smo bili možda pet minuta kad sam vidio da se približava zaštitar inače poznanik mog prijatelja s kojim nije bio baš u dobrim odnosima. Zaštitar mi je prijatelja uputio prema izlazu. Na faci zaštitara sam vidio da će se nešto dogodit pa sam u istom trenutku krenuo za njima. Ovaj se zaštitar ponašao kao vlasnik Revelina, čuo sam da mu je vadeći i pokazujući mu zaštitarsku značku govorio: ‘ja sam ovdje zaštita, mogu sve ovdje, mogu te prebiti’. Prijatelj mi se nalazio na rubu skalina, a ja sam stajao iza njega jer me bilo strah da ako dođe do naguravanja, ne padne i udari glavom”, ispričao je sugovornik Dulista.

Kaže kako su on i prijatelj popili tu večer, no da potonji osim verbalnog prepucavanja sa zaštitarom nije pokazivao nikakvo nasilje.

‘Skoro se ugušio’

“U trenutku se zbila katastrofa. Umalo mi je ubio prijatelja! Krv je počela frcati sa svih strana. Prijatelj mi je ležao u nesvijesti. Okrenuo sam ga na stranu, izvadio jezik da se ne uguši. Molio sam ljude da zovu policiju i hitnu pomoć”, kazao je svjedok sukoba koji kaže kako ne može vjerovati da je ovo napravio jedan sportaš koji svakodnevno trenira borilačke vještine.

U blizini su bili i policajci u ophodnji koji su priskočili ozlijeđenom muškarcu u pomoć te potvrdili kako dotad nitko nije zvao hitnu.

“Zaštitar koji mi je unakazio prijatelja je pobjegao, a ostali koji su se zatekli na licu mjesta policiji su govorili kako nisu ništa vidjeli i kako ne znaju što se dogodilo”, kazao je Dubrovčanin koji je isto ispričao i policiji.

Policija je potvrdila da je došlo do incidenta ispred Revelina te da su se sukobili 29-godišnjak i 27-godišnjak.

Kristijan Perak iz zaštitarske tvrtke potvrdio je da je došlo do incidenta.

“Oko 13 sati sam doznao da su zaštitari jutros imali intervenciju. Imamo kamere i nadam se da će se utvrditi sve okolnosti. Ako je naš zaštitar nešto krivo napravio, odgovarat će. Moji ljudi su pozvani na policiju i vjerujem da će se rasvijetliti sve okolnosti događaja”, kazao je Perak.